Газа до сих пор нет, а за ночь вывезли 700 кубов грязи: Что происходит в Сочи после мощного ливня и подтоплений 15 июня 2023

На курорте заканчивают ликвидировать последствия

Стихия разбушевалась в Сочи 14 июня. Сутки назад река Мацеста в Хостинском районе вышла из берегов из-за сильного дождя. В итоге под водой оказались шесть улиц, подвалы детского сады и школы, офисные помещения, подъезды в жилые дома. Кроме этого, люди остались без газа, электричества, воды - магистральные сети были повреждены сильными потоками. Деревья вырвало с корнями, а машины превратились в груду металлолома. А по улицам плавали детские коляски, самокаты и коробки с вещами - это все было в подвалах.

После того как ливень успокоился, на дороги курорта вышла водооткачивающая техника. Мониторинговые группы начали подворовые обходы для оценки ущерба. Мэр Сочи Алексей Копайгородский пообещал быстро ликвидировать последствия и навести полный санитарный порядок.

Общественный транспорт встал

В районе Мацеста 14 июня маршруткам и автобусам пришлось изменить маршрут. Из-за подтопления образовались заторы. К счастью, полностью улицы не перекрыли - в этом не было необходимости. А на федеральной трассе в Сочи движение продолжалось в штатном режиме. Здесь новые водоотводные лотки на участке между Лоо и Вардане на А-147 справились со своей задачей.

Горячая линий для пострадавших

Администрация Сочи запустила горячую линию по ликвидации последствий непогоды. Все местные жители, у которых дома попали под разгул стихии, могут обратиться по номеру +7-862-266-86-55.

- К каждой конкретной ситуации относимся с максимальным вниманием, учитываем все факторы, чтобы оказать необходимую адресную помощь. Оцениваем и ущерб, нанесенный инфраструктуре. Чтобы оперативно определить источники финансирования и начать восстановление, - рассказал Алексей Копайгородский.

Машины превратились в груду металла

В частности, пострадали набережная реки Мацеста и мосты в сельских населённых пунктах.

Что происходит в Сочи после мощного ливня и подтоплений 15 июня 2023

Набережная реки Мацеста и мосты в сельских населенных пунктах пострадали из-за сильных потоков воды. Специалисты подсчитывают ущерб и в скором времени приступят к восстановлению.

Спасатели продолжают откачку воды с подтполенных территорий. Вода зашла в подвалы школы и детсада – их оперативно привели в нормативное состояние. Проезд по мосту через ручей на улице Леселидзе также удалось восстановить.

Грязь с дорог убирали всю ночь

Кроме этого, во всех домах появилось электричество, а водоснабжение подается в полном объеме. Однако газоснабжение удалось восстановить на 85%. В полном объеме газ планируют подать до конца 15 июня, максимум утром 16 июня.

- В общей сложности по тем проблемным участкам, которые были наиболее подвержены затоплению, все вычищено. За ночь вывезено более 700 кубометров грязи, мусора, ила, - уточнил заммэра Сочи Вадим Снегирев.

Пляжи открыты

В Сочи 15 июня для приема отдыхающих открылись практически все 170 пляжей побережья. Специалисты Роспотребнадзора провели дополнительные внеплановые лабораторные исследования проб морской воды, взятых рано утром. Все они соответствуют норме.

Волнение моря также отсутствует. Сегодня уже на всем побережье штиль и комфортная температура для купания, как-будто вчера не и было шторма.

- На некоторых пляжах Хостинского и Адлерского района наблюдается скопление ветоши, прибитой течением со стороны русел рек. На них организована санитарная очистка. В течение дня работы завершатся, - сообщили kp.ru в пресс-службе администрации Сочи.

Решение об открытии пляжных территорий при отсутствии штормового предупреждения от Росгидромета пользователи пляжных территорий вправе принять самостоятельно исходя из текущей обстановки на конкретном участке побережья.

Компенсация местным жителям

Мониторинговые группы продолжают подворовой, поквартирный обход. По состоянию на сегодняшнее утро, более 200 домов обошли. В 97 домах пообщались с жителями, составлены акты, необходимые для выплаты пострадавшим материальной помощи.

- В соответствии с действующим законодательством компенсироваться будет в зависимости от объема нанесенного ущерба. По 10 тысяч получат все граждане, которые подверглись подтоплению. При наличии частичного ущерба жители получат по 50 тысяч. При наличии полного ущерба, но таких практически нет, сумма предполагается в объеме 100 тысяч, - заключил Вадим Снегирев.