На машины упали деревья Фото: Олег УМАРОВ

В Хостинском районе Сочи река Мацеста вышла из берегов из-за сильного дождя. Это произошло 14 июня в 4 часа утра. Бурлящие потоки начали заполнять дороги микрорайона. С некоторых улицах вода до сих пор не ушла, хотя ливень уже прекратился. Больше всего пострадали улица Измайловская, переулки Мостовой и Лечебный, СНТ "Мацеста".

- 184 человека и 42 единицы техники сейчас задействованы в ликвидации последствий непогоды в микрорайоне Мацеста. Дал поручение с утра начать подворовые обходы, нужно оценить ущерб, который понесли наши жители. Мы быстро ликвидируем последствия и наведем полный санитарный порядок, включая территории наших социальных учреждений, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Машины утонули Фото: Олег УМАРОВ

Что происходит в Сочи после мощного ливня и подтоплений 14 июня 2023

Местные жители микрорайона Мацеста делятся видео в соцсетях. На кадрах видно, что подъезд полностью затоплен, а выйти на улицу - страшно. В цокольных помещениях разбросало вещи, коробки плавают, а детские велосипеды уже явно неисправны. Коляски тоже придется выбросить - они все в иле.

- Вот это наш подъезд, представляете? Вот так у нас воды много, - рассказывает женщина и показывает, что помещение затоплено по пояс. - Это наш двор - все затоплено. Я даже выходить боюсь. Утонули вещи, машины. Первые этажи затопило.

Люди выходят на улицы только в галошах - другого выбора нет. Жители пытаются спасти свои машины. Но не всем это удалось. На некоторые автомобили деревья упали, повредив крыши и лобовые стекла. Хотя спасатели заранее предупреждали, что не стоит оставлять машины в подобных местах.

Общественный транспорт встал

В районе Мацесты утром была нарушена работа общественного транспорта. Из-за подтоплений образовались заторы. Некоторые автобусы и маршрутки вовсе поменяли схему движения. Например, маршрут № 43 «ул. Вишневая, 34 - ж/д вокзал Мацеста - ул. Чекменева» осуществляет движение до съезда на улицу Саят-Нова.

Последствия выхода реки из русла Фото: Олег УМАРОВ

- Обращаюсь ко всем работодателям нашего города - с пониманием отнестись к опозданию своих сотрудников, проживающих на Мацесте. Для выпускников, сдающих экзамены, организовать доставку в школу на Светлане. БК «Мацеста», принимающий отдыхающих, - перенести процедуры, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что движение по федеральным трассам в границах Сочи осуществляется в штатном режиме. Подтоплений и заторов нет.

- Новые водоотводные лотки на участке между Лоо и Вардане на А-147 отработали нормально, - отметили в пресс-службе ФКУ "Черноморье".

Без электричества и газа

Местные жители микрорайона Мацеста начали чувствовать сильный запах газа. Как выяснилось позже, из-за сильного ливня и бурлящих потоков воды повредились сети газопровода. На местах уже работают аварийные бригады.

Забор снесло Фото: Олег УМАРОВ

- На эту минуту есть сложности, которые включают в себя повреждение городской инфраструктуры. Это электричество, газ. Жертв и пострадавших нет, - рассказал заместитель главы Сочи Вадим Снегирев.

Пляжи и туристические объекты закрыли

На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Администрация приняла решение закрыть все пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих.

- Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстановить нормальную работу инфраструктуры. Держу ситуацию на личном контроле, - отметил Алексей Копайгородский.

Машины превратились в лодки Фото: Олег УМАРОВ

Также пришлось закрыть туристические объекты в национальном парке. В связи с выпадением обильных осадков, подъемом уровня воды в реках временно приостановлено посещение туристами некоторых рекреационных объектов: экотропа «Ажек»; «Агурское ущелье и водопады»; «Орлиные скалы»; «Змейковские водопады». Все планируют открыть после улучшения погоды.

Когда ликвидируют последствия

- Глава города поручил устранить все последствия нештатной ситуации, связанной с выпадением залповых ливней, в течение суток. Бригады уже приступили к проведению аварийно-восстановительных работ, - заключил Вадим Снегирев.