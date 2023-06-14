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НовостиОбщество14 июня 2023 6:59

В нацпарке Сочи закрыли туробъекты из-за ливня

Их откроют после улучшения погоды
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Туробъекты закрыли.

Туробъекты закрыли.

В Сочи идет сильный ливень. На курорте объявили штормовое предупреждение, а в Хостинском районе река вышла из русла.

В связи с выпадением обильных осадков, подъемом уровня воды в реках, временно приостановлено посещение туристами некоторых рекреационных объектов в нацпарке. Администрация закрыла экотропу "Ажек"; Агурское ущелье и водопады; Орлиные скалы; Змейковские водопады.

- Экскурсионное посещение рекреационных объектов откроется после улучшения погодных условий, - сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.