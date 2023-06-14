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НовостиОбщество14 июня 2023 6:42

Движение по федеральным трассам в Сочи осуществляется в штатном режиме

Новые водоотводные лотки на участке между Лоо и Вардане на А-147 отработали нормально
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Подтоплений нет. Фото: ФКУ "Черноморье"

Подтоплений нет. Фото: ФКУ "Черноморье"

На Сочи в ночь на 14 июня обрушился сильный ливень. В Хостинском районе курорта река Мацеста вышла из берегов и начала бушевать на дорогах. Однако движение по федеральным трассам в границах Сочи осуществляется в штатном режиме. Подтоплений и заторов нет.

- Новые водоотводные лотки на участке между Лоо и Вардане на А-147 отработали нормально, - отметили в пресс-службе ФКУ "Черноморье".

Ранее сообщалось, что пляжи в Сочи закрыли из-за сильного ливня. Купаться в море запрещено.