Оборотни в белых халатах. Главврача больницы на Кубани, чья дочь попалась на поддельном дипломе медика, осудили за мошенничество с подлогом

Эльза Мифтахова несколько лет возглавляла больницу. Фото: Мостовская ЦРБ

Эльзу Мифтахову, бывшего теперь уже главврача Мостовской ЦРБ, заподозрили в махинациях после ведомственной проверки. Сначала выяснилось, что ее дочь Анжела, была назначена на должность заведующей Хамкетинским фельдшерско-акушерским пунктом по поддельному диплому о медицинском образовании.

- Она предоставила в администрацию больницы диплом медицинского коллежда Набережных Челнов, но в судебном заседании руководство этого учебного заведения опровергло обучение данной студентки, - говорится в приговоре Анжеле Мифтаховой.

Так что сельский ФАП возглавляла самозванка без медицинского образования. Но это еще не все, что ставили в вину дочери главврача. Она добилась "подъемных" от краевого минздрава в 750 тысяч рублей, козыряя в ведомств все тем же поддельным дипломом.

К слову, в суде лже-фельшер согласилась с обвинениями в свой адрес, но отрицала причастность статусного родителя к служебному подлогу.

- Мать не знала, что у дочери нет диплома об образовании, - так описывается эта часть показаний в приговоре суда даже несмотря на то, что дочь отдала матери обналиченные "подъемные". Их нашли и вернули государству.

Однако это не спасло мать-главврача от уголовного преследования. В январе 2022 года к Эльзе Мифтаховой пришли с обыском домой и в рабочий кабинет.

- Она устраивала так называемые "мертвые души" на работу, а деньги присваивала, - гласило обвинение.

Таких эпизодов следствие насчитало не меньше шести. Эльзу Мифтахову осудили сразу по нескольким статьям - мошенничество с использованием служебного положения, подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Вместе с ней на скамью подсудимых села и главбух учреждения.

- Первая инстанция постановила приговорить бывшего главврача к трем годам ограничения свободы. Однако этот приговор в данный момент обжалован. В законную силу он пока не вступил, - сообщили "КП"-Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Анжеле Мифтаховой ожидаемо тоже вынесли обвинительный приговор. Впрочем, наказание оказалось довольно мягким: ее оштрафовали на 200 тысяч рублей.

По данным редакции, она все-таки продолжила медицинскую деятельность, устроившись медсестрой в службу "Скорой помощи" в Ростове-на-Дону. Надеемся, что на этот раз на основании настоящего диплома о медицинском образовании.

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