Спустя два года после взрыва в гостинице Геленджика виновных до сих пор не осудили

Так выглядела гостиница сразу после взрыва.

Со дня трагедии, когда в Геленджике взорвалась гостиница с постояльцами, прошло почти два года. Однако судебные тяжбы по громкому делу затянулись. Виновные до сих пор не понесли наказание, а пострадавшие еще не смогли получить компенсацию. Напомним, утром 13 июля в магазине, что находился на первом этаже гостиничного комплекса, из-за утечки газа прогремел взрыв.

Он был такой силы, что повреждены были не только стекла и внутренние конструкции первого этажа. Обломки засыпали всю дорогу поблизости. Ударная волна перевернула как спичечный коробок автомобиль, припаркованный в 10 метрах от торговой точки.

Ударной волной повредило и припаркованные машины.

Во время ЧП погибли 52-летняя продавец и ее 53-летний супруг, а также 36-летний прохожий. Серьезные травмы получили двое мужчин 31-го и 39-ти лет, которые шли по улице и 14-летняя девочка. Взрыв также затронул как минимум пять домов, расположенных у отеля, - многим пришлось не просто латать дыры, а делать полноценный ремонт.

Но, по данным KP.RU, пока получить компенсацию на нанесенный вред, в том числе и моральный, никто из них не может. А все потому, что дело о взрыве гостинице до сих пор слушается в суде - до итогового приговора еще далеко.

- На данный момент идет опрос свидетелей и потерпевших. Их очень много, проживают в разных регионах России. Иногородних опрашивают с помощью видеоконференцсвязи. В общей сложности в суде выступят более 150 человек, - пояснили KP.RU в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - Иски заявлены, они будут рассматриваться позднее.

В результате взрыва погибли трое людей, еще три человека получили серьезные травмы.

На скамье подсудимых находятся трое работников газовой компании. По данным Следкома Кубани, рядом с гостиницей вырыли канализационный колодец. Но старший мастер службы эксплуатации наружных газопроводов и двое подчиненных ему слесарей, отвечавших за участок газопровода, не выявили нарушений.

- В результате эксплуатации газопровода с поврежденным покрытием, под действием нагрузки на дорожное полотно, воздействия канализационных и сточных вод и опасного влияния блуждающих переменных токов привели к образованию сквозных повреждений, - уточнили в СУ СК по Краснодарскому краю. - Это привело к утечке в грунт природного газа и его распространению наружу.

Газовщиков обвиняют в "Нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". По этой статье им грозит до семи лет лишения свободы. Правда, адвокаты обвиняемых не согласны с квалификацией преступления. Защитники считают, что действия работников газовой компании попадают под статью "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Наказание по этой статье почти в два раза мягче - до четырех лет.

- Мы считаем, что не были до конца установлены причины накопления газа в помещении, в котором произошел взрыв, - говорит KP.RU один из защитников Анушаван Ваниев. - В суде установлено, что газ в помещении скопился вследствие незаконно проведенной канализации. На ее установку разрешение не получалось. Защита убеждена, что при отсутствии указанной канализации вероятность проникновения газа в помещение была бы сведена к нулю.

По словам Анушавана Ваниева, собственник гостиницы, в здании которой произошел взрыв, ответственности не понес.

- Мы убеждены, что между утечкой газа, его проникновением в помещение через незаконно установленную канализацию и взрывом в помещении, имеется прямая причинно-следственная связь, - добавляет «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат. - Сотрудники газовой компании искренне сочувствуют пострадавшим. Виновными считают не только себя, но и лиц незаконно установивших канализацию.

KP.RU не удалось поговорить с защитником собственника гостиницы - в разговоре он заявил, что не будет комментировать судебный процесс. Но, как удалось узнать «КП» - Кубань», владелец гостиницы заявил, что является в этой ситуации потерпевшим, а также предъявил в адрес газовой компании иск на сумму свыше 45 миллионов рублей.

Тем временем суд продолжается, очередное заседание назначено на 6 июля.

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