«Услышали детские слезы и нечеловеческий крик!»: очевидцы о взрыве в гостинице Геленджика

Фото с места ЧП.

Вокруг гостиницы в Геленджике, где прогремел мощный взрыв, оцепили несколько кварталов. Тяжелых пострадавших экстренно отвозят в больницу, у кого легкие травмы помогают прямо там – на месте. Взрыв был такой силы, что осколки посыпались вниз – под удар попали припаркованные машины и самое страшное – проходившие люди. Ничего не подозревающие туристы шли на море – ранним утром большинство спешат занять места на пляже.

- Детские слезы и нечеловеческий крик! Картина стояла жуткая, словно, это какая-то горячая точка. Взрыв был очень сильный, потому что одна из стен здания рухнула буквально через пару минут, - рассказывает один из свидетелей ЧП Михаил.

Еще до прибытия спасателей, очевидцы пытались потушить вспыхнувший огонь. А еще помогали тем, кого отбросило ударной волной.

- Мужики, есть чем глаза вытереть? – жмурясь, идет в сторону водителей окровавленный мужчина в плавках.

- Конечно! Ты как чувствуешь себя? Скорую надо! – тут же суетится компания.

- Не-не, я в норме, там и без меня работы хватает! – садится на асфальт пострадавший и прикладывает полотенца к ранам.

В результате трагедии один человек, который находился на улице, погиб. Его накрыла обрушившаяся конструкция здания – спасти его не удалось.

Одну женщину, к счастью, удалось спасти из-под завалов. Как сообщают спасатели, это продавщица магазина на первом этаже гостиницы. Торговая точка была закрыта роллетами. Утром туда зашла сотрудница, включила свет — тогда и рвануло. Скорее всего, газ скопился в закрытом на ночь магазине.

Выносили ее на носилках сразу несколько сотрудников МЧС. Когда послышался тихий голос, спасатели подняли руку – значит жива! А стоявшие рядом люди начала аплодировать – каждая спасенная жизнь бесценна. Пострадавшая продавщица сейчас находится в больнице.

- Я чудом осталась жива, Бог миловал, - то и дело повторяет женщина, которая получила серьезные травмы.

Очевидцы говорят, что после взрыва у людей началась паника. Многие не понимали, что произошло.

- Мы боялись, что сейчас взорвется где-то еще. Поэтому не знали, куда бежать! – рассказывает свидетельница ЧП.

Ударная волна отбросила автомобиль.

- Когда произошел взрыв, мы проезжали по Советской, где как раз находится гостиница. На земле лежали люди, все в крови. На дорогах - раскиданные машины видела. Я до сих пор нахожусь в шоковом состоянии, я даже забыла номер скорой, - вспоминает женщина. - Меня до сих пор трясет всю.

Напомним, СК организовал проверку по факту взрыва газа в Геленджике. Кроме того, к разбирательствам подключилась прокуратура Кубани.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В гостинице Геленджика прогремел взрыв

Вокруг здания разбросаны обломки конструкций, на место выехали экстренные службы региона (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причиной взрыва в гостинице Геленджика 13 июля 2021 могла стать утечка газа

Правоохранители озвучили предварительную причину взрыва в гостинице Геленджика 13 июля 2021 (подробнее)

«Все включено»: Гостиница в Геленджике, в которой прогремел взрыв, привлекала туристов «особыми мерами безопасности»

На момент ЧП она была переполнена отдыхающими (читайте далее)

Видео после взрыва в гостинице Геленджика 13 июля 2021

Из здания спасатели эвакуировали 50 человек - это постояльцы и сотрудники (подробнее)