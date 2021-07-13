«Все включено»: Гостиница в Геленджике, в которой прогремел взрыв, привлекала туристов «особыми мерами безопасности»

Гостиница на момент взрыва была переполнена. Фото: https://www.booking.com/

В Геленджике на улице Советской продолжают разгребать завалы после взрыва газа. Предварительно, колонка, нагревающая воду, дала утечку и сдетонировала. Из номера на втором этаже вылетели стекла, потолок обрушился прямо на спящих людей. Один человек погиб на месте. Под завалами оказалась и женщина. Ее, к счастью, достали спасатели. Жив остался и 14-летний подросток. Вместе с еще четырьмя пострадавшими он сейчас находится в больнице курорта. Все в тяжелом состоянии.

Между тем, гостиница настойчиво привлекала гостей именно мерами безопасности. На сайте объявлений так и написано: "Мы разработали для вас самые надежные меры безопасности". Вероятнее всего, речь шла об отдыхе во время пандемии. Однако всем службам сейчас предстоит оценить, не производилась ли санитарная безопасность в ущерб противопожарной.

Это объявление звучит, как грустная ирония. Фото: https://www.booking.com/

На утро, 13 июля, как раз в момент взрыва гостиница была переполнена. По крайней мере, свободных номеров, судя по данным "букинга", оставались единицы. Самый простой номер с двухместной кроватью и трехразовым питанием на три ночи стоит здесь чуть больше 24 тысяч рублей. Гостиница работает по системе "все включено". И это сейчас звучит, как грустная ирония.

- С учетом того, что у нас идет курортный сезон, нужно проанализировать причины, ещё раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности. Такого не должно повториться, - распорядился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Так выглядит сейчас место происшествия

На месте сейчас работают следователи. Они установят точные причины взрыва и гибели человека. А пока близлежащие отели обнесены сигнальной лентой.

- Наша задача максимально оперативно помочь людям. Если потребуется расселение - мы готовы. С пострадавшими занимаются наши врачи. Всего в ликвидации последствий задействовано 40 человека и 14 единиц техники. Ситуация находится на моем личном контроле, - заявил мэр Геленджика сразу после посещения места происшествия.

По данным МЧС, из гостиницы эвакуировали 50 человек.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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