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Происшествия13 июля 2021 10:04

Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва газа в Геленджике

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Источник:kp.ru
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Взрыв газа в Геленджике

Взрыв газа в Геленджике

Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва газа в Геленджике. ЧП случилось рано утром, 13 июля на улице Советской. Раздался взрыв на первом этаже гостиницы "Азалия".

- В результате хлопка газа погиб молодой человек и двое пострадали, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка.

Видео после взрыва в гостинице Геленджика 13 июля 2021

От взрыва газа погиб мужчина, который находился на улице. Пострадавшие - женщина и мужчина. Они находятся в больнице.

Как помогали пострадавшим при взрыве в гостинице в Геленджике

- На месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в Следкоме.

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