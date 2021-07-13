Взрыв газа в Геленджике

Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва газа в Геленджике. ЧП случилось рано утром, 13 июля на улице Советской. Раздался взрыв на первом этаже гостиницы "Азалия".

- В результате хлопка газа погиб молодой человек и двое пострадали, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка.

От взрыва газа погиб мужчина, который находился на улице. Пострадавшие - женщина и мужчина. Они находятся в больнице.

- На месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в Следкоме.