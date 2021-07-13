Спасатели вывели женщину из завалов в Геленджике

Фото с места взрыва в Геленджике.

Утро в Геленджике началось страшно. Там в магазинчике рядом с гостиницей «Азалия» по улице Советской прогремел мощный взрыв – начался пожар, выбило стекла в соседних зданиях, пострадали машины.

На данный момент известно о пяти пострадавших, среди них и 14-летний подросток и женщина. Их доставали из-под завалов спасатели. Сейчас они находятся в больнице.

Предварительная причина ЧП - взрыв бытового газа. В гостинице «Азалия» рвануло после того, как на первом этаже включили свет. Там находится магазин. Когда утром продавщица пришла на работу и нажала на выключатель, раздался взрыв.