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Происшествия13 июля 2021 10:25

Спасатели вывели женщину из завалов в Геленджике

Она находится в больнице
София ФОМЕНКО
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Фото с места взрыва в Геленджике.

Фото с места взрыва в Геленджике.

Утро в Геленджике началось страшно. Там в магазинчике рядом с гостиницей «Азалия» по улице Советской прогремел мощный взрыв – начался пожар, выбило стекла в соседних зданиях, пострадали машины.

Спасатели вывели женщину из завалов в Геленджике

На данный момент известно о пяти пострадавших, среди них и 14-летний подросток и женщина. Их доставали из-под завалов спасатели. Сейчас они находятся в больнице.

Предварительная причина ЧП - взрыв бытового газа. В гостинице «Азалия» рвануло после того, как на первом этаже включили свет. Там находится магазин. Когда утром продавщица пришла на работу и нажала на выключатель, раздался взрыв.