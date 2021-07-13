СК опубликовал видео с места взрыва гостиницы в Геленджике

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

13 июля в магазинчике рядом с гостиницей «Азалия» в Геленджике прогремел взрыв. Отель загорелся, выбило стекла в соседних зданиях, спасатели вытаскивали пострадавших, однако смертей избежать не удалось. Два человека погибли, еще пять пострадали.

Следком и прокуратура начали проверку. Предварительная причина – взрыв газа в магазинчике. Продавщица открывала свою смену, включила свет и после рвануло на пол-улицы. Всему виной – старые инженерные сети, однако эту информацию еще будут уточнять.

Тем временем мы узнали, чем привлекала гостиница туристов и как отель выглядел до взрыва.