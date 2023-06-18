«Мальчик рухнул с самой верхатуры!» Видео с перевернувшимся вместе с ребенком батутом изучают правоохранители на Кубани

Батут перевернулся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае днем 18 июня едва не случилась трагедия. В Динском районе несколько семей отдыхали в "Андреевском парке". Здесь обычно пока взрослые в беседках жарят шашлыки, дети резвятся на изумрудных газонах. Есть тут и развлечения для ребятни: всем желающим за дополнительную плату предлагают покататься на лошадях или попрыгать на гигантском батуте.

Так было и в этот раз. Пока внезапно не налетела гроза со шквалистым ветром.

- Мы катались на лошадях, когда батут полетел на нас, опрокидывая всех, кто там был на нем. Один мальчик рухнул с самой верхатуры и сломал бедро, - рассказала местной газете "РВС" очевидица произошедшего.

Несмотря на дождь стеной, батут удалось сдуть, а мальчика отправить в больницу.

Сведения о несчастном случае на отдыхе врачи сразу передали правоохранителям. Прокуратура начала проверку.

- Во время непогоды 18 июня в парке перевернулся батут, пострадал ребенок, - сообщили "КП"-Кубань" в ведомстве. - В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

В парке, где все произошло, тоже отмалчиваться не стали.

- Мальчику уже оказывают помощь медицинскую, мы тоже не останемся в стороне. Приносим искренние извинения всем гостям, - сообщили они журналистам издания.

Напомним, штормовое предупреждение по целому комплексу неблагоприятных явлений объявлено в Краснодарском крае до 19 июня. Это дождь с грозой, туманом, градом и шквалистым ветром.