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Общество19 июня 2023 11:16

Приехал с женой в отпуск. Спасатели ищут пропавшего в море у берегов Сочи туриста из Марий Эл

В Сочи спасатели ищут пропавшего в море туриста из Марий Эл
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мужчину до сих пор ищут

Мужчину до сих пор ищут

Турист из Марий Эл приехал на Черноморское побережье вместе со всей женой. Для отдыха они решили выбрать Сочи. Все шло хорошо - теплое море, отпуск, солнце. Чаще всего туристы отдыхали на пляже «Ривьера». В один момент мужчина ушел плавать, но так и не вернулся.

- По данным полиции, турист 18 июня в районе 16:00 часов дня ушел купаться и до настоящего времени не вернулся. На берегу были оставлены его личные вещи, - рассказывают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели со вчерашнего дня не прекращают поиски. С катера они осматривали все побережье и акваторию. С наступлением темного времени суток работы были приостановлены до утра.

Вновь на поиски пропавшего вышли с рассветом солнца - в 03:40 часов. Спасатели с бортов двух катеров вновь обследовали указанный участок акватории и приступили к водолазному поиску.

- Работы ведутся на удалении от 50 до 100 метров от берега, глубина погружений достигает 10 метров, - заключили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

О местонахождении мужчины до сих пор неизвестно.

Ранее сообщалось, что туристку смыло волной в Сочи во время фотосессии. Тогда было объявлено штормовое предупреждение, но вместо того, чтобы сидеть дома, девушка решила сделать кадры на фоне двухметровых волн. В один момент вода накрыла модель с головой и ее след простыл. Она полетела лицом вниз навстречу морской воде.

К счастью, женщина не пострадала. Вместе с подругой они только звонко засмеялись. Туристке помогли выйти из воды и обогрели ее.

СочиПроисшествия: ЧП