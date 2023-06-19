«Вода слишком бурная в реке - не рассчитал»: брат спортсмена, которого унесла река в Адыгее, рассказал о произошедшем

Молодого человека ищут вторые сутки

Компания друзей отдыхала в станице Даховской Адыгеи. Среди них был и спортсмен - Артур Дамирчари. 28-летний парень все жизнь любил экстрим, да и физически был подготовлен к этому. Ездил на мотоцикле, летал на параплане, покорял высоты и прыгал с водопадов. А в Адыгее виды еще лучше - чего стоит только река Белая.

Артур попросил своих друзей снять на видео, как он будет прыгать. Парень спустился чуть пониже и с криком сиганул прямо в течение. Спортсмен начал бороться с воронками, но ничего не получалось. Течение отбрасывало Артура все дальше от друзей.

- Блин! Леха! Артура уносит! - кричит за кадром девушка, которая снимала спортсмена.

Видео оборвалось, а в поисковых отрядах появились ориентировки.

- 18 июня унесло течением реки Белой. На данный момент, местонахождение неизвестно. Приметы: брюнет, рост 180 сантиметров, спортивное телосложение. Был в синих плавках. На груди татуировка в виду Анубиса, а на ноге синяк, - рассылают поисковые отряды.

«Комсомолке» удалось связаться с братом пропавшего - Романом Артуновым. Он рассказал, что сейчас известно об Артуре.

- Его ищут сейчас МЧС и все наши знакомые. В интернете распространяются фейки, что его нашли. Но это не так. Мы сейчас на реке Белой. Поиску мешает сильный ливень. Дождь не прекращается ни на секунду, - рассказывает kp.ru Роман.

По словам брата пропавшего, Роман прыгал со скал и раньше. Но в этот раз не рассчитал свои силы и возможности.

- Вода в реке слишком бурная. Он не подрасчитал. Течением его унесло вчера, 18 июня, около 14-15 часов. Поиски шли всю ночь и продолжаются до сих пор, - говорит kp.ru Роман.

МЧС пока не запускали вертолет в воздух. Продолжают обчесывать местность пешком.

- Мы не можем дозвониться до больниц Майкопа. Они не берут телефон весь день. Не знаем уже, что делать. Но поиски продолжаем, - заключил Роман.

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