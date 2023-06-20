Появился большой разлом. Река Белая ушла под землю в Краснодарском крае

Местность осматривают специалисты

Необычное природное явление произошло в Белореченском районе Краснодарского края. Там река стала уходить под землю - в разлом, который появился поперек реки.

Местные жители сообщают, что участок, где раньше была река, пересох, а вода водопадом спускается в расщелину. Очевидцы опубликовали видео с места. На кадрах виден масштаб случившегося.

- Это наша Белая [река]. Вот это вся вода проваливается, и все. Это в Белоречке. Пересохла. Нет Белой, - сообщает автор ролика.

Эколог объяснил «Комсомольской правде» - Кубань» происходящее карстовым явлением.

- Есть в земной коре карстовые явления. Это когда камнесодержащие минералы растворяются водой, смываются известняки. Со временем в этих местах в какой-то момент начинается обрушение, образовывается карстовая воронка. Таких пещер много в Лаго-Наки, Апшеронском районе, - там они частые и очень заметные. Но они могут появляться и в других местах, где залегают гипсовые породы, - сообщил «КП» - Кубань» Вениамин Голубитченко.

Гидрологический режим почвы изменился из-за большого количества дождей. Краснодарский край весь июнь заливает ливнями, что и спровоцировало разлом.

Эксперт успокоил – река полностью под воду не ушла, она сменила русло и где-то выйдет. Место осматривают специалисты, чтобы потоки не подмыли инфраструктуру. По последним данным, сообщений о разрушениях в результате данного явления не поступало.

Под Новороссийском на реке Дюрсо несколько лет была подобная ситуация, там тоже возник карстовый провал глубиной около трех метров.

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