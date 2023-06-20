Река Белая на Кубани, которая будто ушла под землю, осталась в русле

Реку сняли с другого ракурса

Эпичные кадры из Белореченского района, где река Белая будто ушла под землю, взбудоражили местных жителей. Эколог ранее объяснил «Комсомолке», что поперек течения реки произошел провал, который называется карстовым. Подмывание пород спровоцировали проливные дожди в Краснодарском крае.

В минприроды региона успокоили – ничего страшного не произошло. Специалисты опубликовали видео поближе, где видно, что река осталась в русле, просто образовался небольшой залом.

- В связи с обеспокоенностью граждан сообщаем, произошел карстовый провал реки Белой. Река находится в прежнем русле. Угроза водному объекту отсутствует, - прокомментировали ситуации в ведомстве.

Карстовых пещер много появляется в Лаго-Наки, Апшеронском районе. Несколько лет назад такое явление произошло и в Новороссийске. Эксперты сообщают, что провалы случаются из-за подмывания гипсовых пород. Обычно, о таких опасных местах и реках местные жители всегда знают.

"Комсомолка" также сообщала о ЧП на реке Белой. В Адыгее бурными потоками унесло 28-летнего спортсмена из Краснодара. Парень прыгнул со скалы в воду и не рассчитал силы. Его до сих пор ищут. А следователи проводят проверку.