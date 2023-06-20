СК проводит проверку после пропажи спортсмена, унесенного горной рекой в Адыгее

Молодого человека до сих пор ищут.

В Майкопском районе следователи начали проверку после безвестного исчезновения 28-летнего жителя Краснодара. Артур Дамирчари вместе со своими друзьями отдыхал в горах 18 июня. Спортсмен решил искупаться в реке Белой. Парень спрыгнул со скалы прямо в бурлящие потоки воды. Течение сразу же унесло его вниз. А друзья Артура не смогли оказать ему какую-либо помощь из-за сильного потока воды.

- В настоящее время проводятся мероприятия по поиску мужчины, следователи опрашивают очевидцев происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

28-летнего парня до сих пор продолжают искать. Спасатели прочесывают местность третьи сутки подряд. Артура ищут также и родственники с друзьями.

- Его ищут сейчас МЧС и все наши знакомые. В интернете распространяются фейки, что его нашли. Но это не так. Мы сейчас на реке Белой. Вчера поиску мешал сильный ливень. Дождь не прекращался ни на секунду, - рассказывает kp.ru брат Артура Роман Артунов.

По словам брата пропавшего, Роман прыгал со скал и раньше. Но в этот раз не рассчитал свои силы и возможности.

- Вода в реке слишком бурная. Он не подрассчитал. Течением его унесло 18 июня около 14-15 часов. Поиски идут и ночью и днем, - говорит kp.ru Роман.

МЧС пока не запускали вертолет в воздух. Продолжают прочесывать местность пешком.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Артур попросил своих друзей снять на видео, как он будет прыгать. Парень спустился чуть пониже и с криком сиганул прямо в реку Белую. Спортсмен начал бороться с воронками, но ничего не получалось. Он плыл против течения, а река не давала ему выбраться. Бурлящие потоки воды отбрасывали Артура только все дальше от друзей.

- Блин! Леха! Артура уносит! - кричала за кадром девушка, которая снимала спортсмена.

Видео оборвалось, а в поисковых отрядах появились ориентировки.

- 18 июня унесло течением реки Белой. На данный момент местонахождение неизвестно. Приметы: брюнет, рост 180 сантиметров, спортивное телосложение. Был в синих плавках. На груди татуировка в виде Анубиса, а на ноге синяк, - писали в поисковых отрядах.

К слову, Белую считают опасной рекой. Накануне поперек ее течения в Белореченском районе появился разлом из-за продолжительных ливней, и вода будто стала уходить под землю.