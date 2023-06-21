Смерть жены Сергея Галицкого официально не поддтверждают в ФК «Краснодар»

Эти фотографии гуляют в Сети. Фото: "Наш РиссовхоZ"

В интернете 18 июня сообщили о смерти жены основателя крупнейшей торговой сети и одного из лучших в стране футбольных клубов.

- Виктория Галицкая умерла 18 июня в Италии, - сообщил Телеграм-канал "Наш РиссовхоZ", показав даже могилу 51-летней женщины, усыпанную белыми розами.

Надо сказать, 56-летний Сергей Галицкий - один из самых непубличных представителей элиты в стране. Он редко появляется на экране и еще реже говорит о себе или о своей семье. Однако пару лет назад стало известно, что супруга бизнесмена Виктория Галицкая тяжело больна.

Официально в компании Галицкого никто эту информацию не подтвердил тогда. Нет комментариев по поводу информации о кончине супруги бизнесмена и теперь.

- Мы ничего не комментируем и не подтверждаем, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе футбольного клуба "Краснодар".

Нет данных о смерти Виктории Галицкой и в картотеках усопших в Краснодарском крае.

К слову, сам Сергей Галицкий два года назад признался, что болен.

- Это не секрет. Я болен. И говорю я это только потому, что хочу объяснить нашим болельщикам некоторые свои решения, - сообщил Сергей Галицкий в интервью ведущим "КомментШоу". Тогда же он сообщил и о том, что собирается настроить работу своего клуба так, чтобы его отсутствие (если оно случится) не повлияло на функциональность проектов.

И это заявление прозвучало как гром среди ясного неба для большинства краснодарцев.

За несколько лет Сергей Галицкий построил для горожан один из лучших стадионов с парком в Европе. Ежегодно главная достопримечательность города, который иначе как парк Галицкого и не называют, пополняется новыми неповторимыми локациями, вход в которые остается бесплатным.

Галицкий продолжает тратить, по подсчетам аналитиков "Форбс", огромные деньги на социальные проекты, делая Краснодар более привлекательным и комфортным.