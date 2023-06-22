Возложили цветы и зажгли свечи. В Краснодарском крае в День памяти и скорби почтили погибших в годы войны

Фото: emnaumov

На Кубани 22 июня в 4 часа утра у мемориалов погибшим в годы Великой Отечественной войны собрались толпы людей. Именно в это время, в 1941 году, жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии.

Акция «Свеча памяти» прошла на рассвете в Краснодаре. Ее участниками стали губернатор Вениамин Кондратьев, мэр Евгений Наумов, представители силовых структур, органов исполнительной власти. Все участники шествия проследовали к площади Памяти Героев, где возложили зажженные свечи к мемориалу Вечного огня. Рядом из свечей светилось слово «Помним».

Фото: emnaumov

Цветы и свечи возложили и в других городах Кубани. В Анапе церемония состоялась в Сквере боевой славы. В Новороссийске память воинов почтили у стелы «Малая земля». В Сочи «Огненные картины войны» на наших главных символах военной истории - мемориалах «Подвиг во имя жизни» и Мемориале в Завокзальном микрорайоне.

Кроме этого, 22 июня в 12:15 по московскому времени одновременно по всей России, в том числе и в Краснодарском крае, объявляется минута молчания, минута скорби в память о 27 миллионах граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото: emnaumov

По всей стране в 12:15 на одну минуту жизнь замирает полностью, приостанавливается повседневная деятельность. Свою работу приостановят телерадиокомпании, торговые центры и предприятия. Водители смогут остановиться на обочине и включить звуковой сигнал.

На Кубани ко Дню памяти и скорби пройдут и другие мероприятия. Например, в Новороссийске запланировали акцию «Путь победы». Частицу Вечного огня передадут в Волгоград для зажжения на Мамаевом кургане. А в урочище Поднависла Горячего Ключа перезахоронят останки пяти неизвестных советских солдат, найденных во время поисковых экспедиций.