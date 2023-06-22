Вениамин Кондратьев в Краснодаре почтил память погибших в годы войны

Фото: admkrai.krasnodar.ru

22 июня во всех городах и станицах Краснодарского края отмечают День памяти и скорби. В 4 часа утра в этот день 82 года назад немецко-фашистские войска атаковали мирные населенные пункты, начав Великую Отечественную войну. Почтил память погибших в годы войны и губернатор региона. Он в 4 утра возложил цветы к Вечному огню в Краснодаре.

– 22 июня наша страна столкнулась с одним из самых трагических событий в своей истории. Фашисты начали Великую Отечественную войну. Этот день напоминает нам о героизме и стойкости нашего народа, - написал в соцсетях Кондратьев.

Глава региона добавил, что сегодня, когда страна вновь в опасности, для каждого из нас это не просто акция, а обещание — сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось.

Цветы и свечи возложили и в других городах Кубани. Также сегодня из Новороссийска передадут частицу Вечного огня в Волгоград для зажжения на Мамаевом кургане.

А в 12:15 пройдет минута молчания. Работу приостановят телерадиокомпании, торговые центры и предприятия. Водители смогут остановиться на обочине и включить звуковой сигнал.