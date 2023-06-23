«Я не жена Сергея Галицкого и я жива!». Молдавская теледива просила не связывать ее с семьей российского бизнесмена

На этой фотографии не Виктория Галицкая, а Нина Димогло

В интернете 18 июня сообщили о смерти жены Сергея Галицкого - основателя крупнейшей торговой сети и владельца одного из лучших в России футбольных клубов.

Виктории Галицкой 51 год, но это почти все, что о ней известно. 56-летний Сергей Галицкий - один из самых непубличных представителей элиты в стране. Он редко появляется на экране и еще реже говорит о себе или о своей семье. Все кадры с ним или с членами его семьи - большая удача для папарацци.

Информационный голод по поводу деталей его личной жизни привел даже к неприятному международному казусу: говоря о предполагаемой потере в семье российского бизнесмена некоторые СМИ и Телеграм-каналы выдали за жену Сергея Галицкого молдавскую телеведущую Нину Димогло. Они растиражировали фото красивой брюнетки, подписав его именем Виктории Галицкой.

- Вот так просыпаешься рано утром, завариваешь кофейку, открываешь утренние новости, а там… твой некролог, - написала Нина Димогло в своем Телеграм-канале.

Теледива поспешила опровергнуть многочисленные статьи. Она живет в Молдове и никогда не была знакома с Галицким и, слава Богу, здравствует.

Надо сказать, официальной информации о смерти жены краснодарского мецената по-прежнему нет. Пару лет назад стало известно, что супруга бизнесмена тяжело больна.

Но в компании Галицкого никто эту информацию не подтвердил тогда. Нет комментариев по поводу информации о ее кончине и теперь.

- Мы ничего не комментируем и не подтверждаем, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе футбольного клуба "Краснодар".

Нет данных о смерти Виктории Галицкой и в картотеках усопших в Краснодарском крае.

Напомним, сам Сергей Галицкий два года назад признался, что болен.

- Это не секрет. Я болен. И говорю я это только потому, что хочу объяснить нашим болельщикам некоторые свои решения, - сообщил Сергей Галицкий в интервью ведущим "КомментШоу". Тогда же он сообщил и о том, что собирается настроить работу своего клуба так, чтобы его отсутствие (если оно случится) не повлияло на функциональность проектов.

Эти откровения прозвучали как гром среди ясного неба для большинства краснодарцев.

За несколько лет Сергей Галицкий построил в Краснодаре один из лучших стадионов с парком в Европе. Ежегодно главная достопримечательность города, который иначе как парк Галицкого и не называют, пополняется новыми неповторимыми локациями, вход в которые остается бесплатным.

Галицкий продолжает тратить, по подсчетам аналитиков "Форбс", колоссальные деньги на социальные проекты в городе. Он по-прежнему считается чуть ли не единственным представителем бизнес-элиты в России, кто остается жить в провинции и инвестировать в ее развитие.