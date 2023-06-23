С женой - со студенчества, взял ее фамилию: История любви российского бизнесмена Сергея Галицкого и его супруги Виктории

Сергей Галицкий, фото пресс-службы ФК Краснодар

СМИ сообщили о горе в семье российского бизнесмена Сергея Галицкого. По данным журналистов, 14 июня владелец ФК «Краснодар» и основатель сети магазинов «Магнит» похоронил любимую супругу - 51-летнюю Викторию. Сообщается, что она скончалась в Италии, где проходила лечение от онкологии. Именно там же лечится от страшной болезни — рака — и сам Сергей Галицкий.

Настоящий злой рок настиг семью бизнесмена. Оба супруга заболели внезапно. По слухам, о страшной болезни они узнали во время плановых обследований. При этом они никогда не говорили о недуге. Пара, как могла, уходила от темы и не любила, когда ее жалели. Так они привыкли еще с детства.

Сергей Галицкий, фото: galitskiyteam

Поэтому болезнь супруги скрывали до последнего. Даже Сергей Галицкий, когда впервые признался о недуге, ни слова не сказал о супруге. Он вообще не любит говорить о семье. А в сети не найти ни одной фотографии его жены. Они не пользовались соцсетями и избегали публичности.

О болезни супруги Галицкого общественность узнала из СМИ уже после ее смерти. Так выяснилось, что она давно болела. За жизнь Виктория Галицкая боролась за границей – в лучшей клинике Италии. Но, к сожалению, недуг оказался сильнее.

Но даже сейчас Серей Галицкий остался в тени. Как и раньше, он не вынес случившееся в СМИ. И словно закрылся. Даже еще будучи студентом Сергей Галицкий скрывал свою личную жизнь. Со своей супругой Викторией Галицкой будущий бизнесмен познакомился на экономическом факультете КубГУ. Бизнесмен не с первой попытки, но все же покорил будущую жену. Поговаривают, что Виктория долго отказывала в свиданиях студенту Сергею Арутюняну. Когда пара все же поженилась, Сергей взял фамилию жены. И уже вместе пара создавала крупную империю – «Магнит».

Серей Галицкий Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруга начинания мужа поддерживала. Она всегда была рядом. И, как могла, помогала мужу. Но никогда не появлялась на публике и совещаниях супруга.

Так появилась продуктовая сеть «Магнит». Ее Сергей Галицкий создал с нуля. Его верной опорой всегда была супруга Виктория. Потом он основал футбольный клуб. Это случилось в 2008 году. Его команда "Краснодар" быстро вышла на футбольный олимп. Галицкий начал открывать и детские футбольные академии по всему Краснодарскому краю.

Кстати, впервые о своей болезни Сергей Галицкий рассказал почти два года назад – в 2021-м. Во время интервью Youtube-проекту «Коммент.Шоу» владелец футбольного клуба "Краснодар" развеял слухи, которые гуляли по соцсетям.

Сергей Галицкий, фото пресс-службы ФК Краснодар

- Это не секрет. Я болен. И говорю я это только потому, что хочу объяснить нашим болельщикам некоторые свои решения, - сообщил Галицкий.

На уточняющие вопросы бизнесмен отвечать не стал, как и не озвучил диагноз. Еще он добавил, что его задача – вывести футбольный клуб «Краснодар» на самоокупаемость. Для этого предприниматель хотел создать инвест-фонд. Чтобы он торговал акциями, а чистая прибыль капала на счета команды.

Неизвестно, реализовал ли Сергей Галицкий эту идею. Но в последнем сезоне бюджет «Краснодара» сократился на миллиард рублей – с 5,5 до 4,5.

Сам бизнесмен ни эту информацию, ни смерть супруги еще не комментировал. Также не подтвердили эту информацию – об уходе из жизни Виктории Галицкий – и в самом клубе.

Отметим, что Сергей Галицкий – один из самых закрытых бизнесменов в России. Он практически не дает интервью и не появляется в соцсетях.

Также бизнесмена давно не видели на публике. Раньше он гулял по парку Краснодар и общался с горожанами. Это случалось ранним утром. Но сейчас эта практика ушла.

Как стало известно «КП» – Кубань», информация о смерти Виктории Галицкий отсутствует в картотеках усопших в Краснодарском крае.

Полина Галицкий, фото из соцсетей

Напомним, что супруги познакомились в стенах КубГУ. Они вместе обучались на экономическом факультете. Позже на него поступила и дочь пары – Полина.

Работала с бизнесменом и его дочь – Полина. Она была персональным переводчиком предпринимателя. Об этом рассказал звезда ММА Арман Царукян.

Сам Сергей Галицкий рассказывал, как ограничивал расходы дочери. Он установил некий лимит, за который она не могла выходить.

- Я разговаривал с дочерью и объяснял ей, что количество денег у нее будет ограниченное. Мне нужно, чтобы после меня финансировались клуб, школа, база. Она согласилась со мной. Следующее поколение должно иметь мотивацию. В гробу карманов нет, – заявил бизнесмен.

Также владелец «Краснодара» не видел дочь в бизнесе. Он заявлял, что не знал ни одну успешную бизнес-леди. Но свое дело у Полины было – «Сайклклаб». Ожидалось, что девушка откроет фитнес-клуб. Она даже создала компанию и указала адрес – помещение на улице им. Героя Аверкиева в Краснодаре. Но двери студия так и не открыла. Спустя год компания была ликвидирована.

Добавим, что журнал Forbes оценил состояние Сергея Галицкого в 3,2 млрд долларов. За год оно не изменилось.

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