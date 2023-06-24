Обстановка на Кубани после вооруженного мятежа ЧВК Вагнер: ситуация под контролем, на ростовской трассе организован альтернативный путь движения

Фото: Петр Шкуматов

В Ростовской области введены повышенные меры безопасности. Они распространяются на всю территорию региона, в том числе – на подъезды к областному центру.

С утра субботы, 24 июня, в социальных сетях гуляют фотографии из пробок на федеральных трассах. Это касается большинства направлений. Исключение – участок дороги от станицы Кущевской до Ростова-на-Дону. Там заторов удалось избежать.

Чтобы они не возникли в дальнейшем, оперштаб призывает водителей искать альтернативные пути движения – в обход федеральной трассы М-4 «Дон». Основной вариант объезда – село Новомихайловское Кущевского района. Там проходит дорогу на Зерноград. Это трасса на Волгоград.

"Решение принято, чтобы избежать накопления транспорта на федеральной трассе М-4 «Дон» по ходу движения в сторону Ростова-на-Дону", – добавил в оперштабе.

Напомним, ранее центр опроверг перекрытие участка дороги между Абинском и Славянском-на-Кубани. Ранее эта информация гуляла по соцсетям. Она сопровождалась десятками фото и видео. Только сняты они были в другом регионе.

"В настоящее время по информации дорожных служб, а также ЕДДС и администраций Славянского, Абинского и Крымского районов никаких мер по ограничению движений нет", – добавили в центре.

Также специалисты опровергли введение на Кубани повышенных мер безопасности. А краевой оперштаб рекомендовал жителям следить за информацией о ситуации в регионе в аккаунтах администрации региона и краевых профильных ведомств.