Вениамин Кондратьев: все силовые службы Краснодарского края переведены на усиленный режим работы

Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края провел оперативное совещание с коллегами. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Отмечается, что заседание было посвящено текущей ситуации в регионе.

"Системы жизнеобеспечения работают штатно. Все силовые службы переведены на усиленный режим работы. Ситуация находится полностью под контролем", – подчеркнул глава Кубани.

Также он отметил, что в Краснодарском крае сохраняется спокойная и стабильная обстановка. Она не требует введения дополнительных мер.

Ранее оперативный штаб региона заявил о временном закрытии движения по федеральной трассе М-4 «Дон» от Кущевского района до Ростова-на-Дону. Для поездок в соседний регион рекомендуется объезжать через село Новомихайловскойе в Кущевском районе. Там проходит трасса на Волгоград.

Также оперштаб опроверг другое перекрытие дороги – участка между Абинском и Славянском-на-Кубани. Ранее информация об этом появилась в соцсетях. Но ее оперативно опровергли ЕДДС Славянска, Абинска и Крымска.