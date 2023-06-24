За несколько месяцев до смерти сказала, какие цветы принести на могилу: Супругу российского бизнесмена Сергея Галицкого похоронили рядом с отцом

Могила Виктории Галицкой усыпана розами Фото: Мария ЧАЛАЯ

В семье российского бизнесмена Сергея Галицкого случилось горе. 14 июня владелец ФК «Краснодар» и основатель сети магазинов «Магнит» похоронил любимую супругу - 51-летнюю Викторию. Она скончалась в Италии, где долго боролась с раком. Именно там же, по слухам, лечится от онкологии и сам Сергей Галицкий. Он признался, что серьезно болен два года назад во время одного из редких интервью журналистам.

Могила завалена белыми розами

Жену Сергея Галицкого похоронили в Красноармейском районе Кубани в поселке Первомайский. Здесь только одно маленькое кладбище. Могилу любимой супруги российского бизнеса можно увидеть сразу - холмик завален белыми розами, пионами, хризантемами. А табличка, прибитая к деревянному кресту, гласит: «Галицкая Виктория Николаевна 05.09.1971-14.06.2023».

«Это была ее последняя воля»

Рядом с могилой копошится женщина лет 50-ти. Она ухаживает за своим родственником. Собранные волосы, добрые, наивные глаза и чуть загоревшие руки.

- Вы знаете Викторию Галицкую?

- А как же ее не знать, - отвечает женщина. - Это моя двоюродная сестра.

- Соболзнуем. А почему Викторию похоронили именно здесь? Почему не в Краснодаре?

- Это была ее последняя воля. Здесь же ее кровушка. В поселке, помимо меня, еще много двоюродных братьев и сестер Вики. Здесь же ее и отец похоронен. Родственники тут, будет кому ухаживать за могилами, навещать же надо. А в Краснодаре почти никого и нет, - со слезами на глазах продолжает двоюродная сестра Виктории.

Женщина замешкалась. С грустью посмотрела на могилу и покачала головой, убрав выбившуюся прядь с лица.

- А вы общались, когда она замуж за Сергея вышла?

- Да, конечно. Она никогда не бросала нас. Постоянно поддерживала с нами связь. Праздник не праздник - всегда позвонит, спросит как дела. А если какая-то сложная ситуация, то всегда первая прибежит на помощь. Наш ангелок, - с болью вспоминает двоюродная сестра Виктории.

Близкие жены Сергея Галицкого говорят, что бизнесмен все расходы на похороны взял на себя. А сама Виктория чувствовала, что уже скоро ее не станет.

- За несколько месяцев до смерти Вика сказала, какие цветы хотела бы видеть на могиле, - говорит родственница.

Сейчас могила жены Сергея Галицкого Виктории утопает в белых аустомах, розах и хризантемах.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования семье Сергея Галицкого.

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