Маршрут выходного дня: где жителям Кубани отдохнуть после рабочей недели

Живописные виды Краснодарского края Фото: Олег УМАРОВ

Аналитики выяснили, что жители Краснодарского края предпочитают летом не выезжать на море в отпуск, а ограничиваться короткими поездками выходного дня или же отдыхать уже после завершения летнего сезона. Куда поехать, чтобы и хорошо отдохнуть за два дня, и увидеть что-то новое и интересное? «Комсомолка» составила список интересных мест, а также шпаргалку, как сделать отдых еще приятнее и насыщеннее.

Анапа, около 185 км от Краснодара на авто

Анапа – один из самых солнечных и уютных курортных городов.

Если вы любите делать колоритные фотографии во время отдыха, прогуляйтесь к Анапскому маяку. На фоне большой черно-белой башни получаются именно такие снимки. Огонь маяка находится на высоте 43 метра над уровнем моря, а от его подножия открывается живописный вид на Лысую гору, побережье и море.

Менее чем в двух километрах от маяка, в самом центре Анапы находится археологический музей под открытым небом «Горгиппия». Прогуляться сюда можно пешком или на самокате, точек аренды, которых в городе-курорте довольно много. Кстати, если вы являетесь подписчиком МТС Premium, то есть возможность сэкономить – для вас старт поездки на самокате Юрент будет бесплатным, оплата пойдет только за минуты.

Музей под открытым небом «Горгиппия» Фото: Яна Степанова

Музей открылся в 1909 году. С тех пор сюда приезжают тысячи туристов, чтобы посмотреть на древние жилые кварталы, дороги, колодцы, водостоки и оборонительные сооружения крупной греческой колонии Горгиппия, на месте которой сейчас и находится курорт Анапа.

Еще одно из самых посещаемых мест в Анапе - парк «Ореховая роща» на Высоком берегу. Начинался парк с саженцев грецкого ореха. Но сегодня на шести гектарах соседствуют свыше двух тысяч хвойных и лиственных деревьев. А еще здесь невероятное количество роз самых разных цветов.

Сочи, около 300 км от Краснодара на авто

Морской вокзал в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Летом в Сочи особенно многолюдно. Популярные достопримечательности города как магнит манят приезжих. Пусть вас это не расстраивает. Наверняка тот же Олимпийский парк вы, как счастливые жители Кубани, уже видели. Но в окрестностях курорта много удивительных мест, где менее многолюдно, но не менее интересно.

Ключевое условие такого выходного тура – путешествие на автомобиле, на котором можно доехать в отдаленные уголки. И не обязательно приезжать на своем авто – подходящий транспорт можно взять в аренду. При этом подписчики МТС Premium опять-таки могут сэкономить: в рамках тарифа предоставляется скидка на поминутную оплату аренды автомобилей сервиса BelkaCar. Обязательная страховка транспорта подписчикам тарифа тоже обойдется значительно дешевле – на 30%.

Решив вопрос с авто, стартуем в малоизвестные для туристов места. Знали ли вы, к примеру, что в Лазаревском начинается автомобильный маршрут по древней земле шапсугов? Настоятельно рекомендуем. Вы узнаете, что Сочи – это не только головокружительные цены, пальмы и олимпийское наследие. Это земля, где делают уникальный каштановый мед, знаменитый адыгейский сыр и где растет самый северный чай страны. Пройти маршрут можно только на авто. Где его недорого арендовать, вы уже знаете.

А как вам идея увидеть достопримечательность, которая образовалась 70 млн. лет назад? Каньон Псахо возник из-за мощного землетрясения. Серые стены скал давным-давно были дном океана Тетис, который существовал в эпоху мезозоя между древними континентами Гондвана и Лавразия.

Геленджик, около 190 км от Краснодара на авто

Набережная Геленджика Фото: Яна Степанова

Как и в Сочи, менее изученные приезжими места находятся за пределами города. Если вы верите в приметы и хотите загадать сокровенное желание – добро пожаловать в долину реки Пшады, где обосновались четыре дольмена. И не просто обосновались, а обзавелись своими собственными именами и функциями. Дольмен Хан «отвечает» за физическое и духовное здоровье, благополучие близких. Майя защищает от неразделенной любви, помогает встретить вторую половину и оберегает верность в браке. Нежность считается женским дольменом — он помогает в браке и материнстве, у него просят здоровья для детей. Тор помогает найти свой жизненный путь и приносит удачу в делах.

Еще одно колоритное место – крепость Грозовые ворота на высоте 740 метров над уровнем Черного моря. Это рукотворная достопримечательность на юго-восточном склоне горы Абин хребта Коцехур. Искусственно состаренная крепость с имитацией фресок с воинами и львами была построена для съемок боевика «Грозовые ворота».

Это не единственный фильм, съемки которого проходили в Геленджике. В списке также картины «Горько!», «Горько!-2», «Ищейка», «Морские дьяволы» и многие другие.

Кстати, вечером эти и другие фильмы можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION. В подписку МТС Premium кинотеатр входит по умолчанию.

Этностаница «Атамань», около 230 км от Краснодара на авто

Хорошо отдохнуть в Краснодарском крае можно и на побережье Азовского моря. Одно из мест, которые стоит посетить, - этностаница Атамань. Здесь каждое подворье - оригинальный мини-музей. «Хата лекаря», «Борщевая», «Курень труда», «Хата цирюльника», «Пывной шинок» - интересны даже сами названия!

А еще здесь могут приготовить 700 литров ухи и 1000 литров наваристого кубанского борща, налепить 10 000 вареников, съесть 200 килограммов пирогов из яблок и выпить 800 литров узвара. И это лишь малая часть «съедобных» рекордов, которые ставятся в «Атамани» во время тематических фестивалей, регулярно проходящих в этностанице.

Этностаница «Атамань» Фото: Яна Степанова

Кстати, мы тут для вас специально протестировали и можем уверенно говорить, что за время дороги от Краснодара до Атамани вы успеете прослушать довольно обширный плейлист от Кубанского казачьего хора в приложении МТС Music, доступ к которому входит в подписку МТС Premium. Погружение в казачью культуру будет максимальным.

Чтобы отдых не был испорчен

С вами же тоже такое постоянно происходит? Вот вы смотрите в умиротворении на морскую гладь или задумались над маршрутом в навигаторе, и тут звонок с неизвестного номера. Вы не успеваете сказать «да», как вам тут же предлагают страшно выгодный микрозайм, установку пластиковых окон или спасение вашего банковского счета при условии, что вы назовете 3 цифры на оборотной стороне вашей карты. Эти люди не должны портить ваш отдых. В МТС Premium услуга «Защитник» от спама вшита по умолчанию. Не беспокойтесь, что в спам попадет действительно важный звонок. После блокировки таких входящих приходит расшифровка сообщений в виде SMS. Также в подписке еще много полезных опций – от книжного сервиса до повышенного кешбэка и скидок от партнёров. Впрочем, тестируйте сами: ведь 30 дней бесплатно.