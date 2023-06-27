У мужчины не было шансов выжить

Грозовые тучи затянули небо над Кубанью 27 июня. Стихия не на шутку разбушевалась в пригороде Краснодара. Жертвой непогоды стал один человек – на овощной базе в хуторе Ленина ударом молнии убило водителя фуры. Момент трагедии попал на видео.

На кадрах видно, как мужчина бежал по территории базы и пытался спрятаться от дождя. До навеса оставалось несколько шагов, как его резко поразила молния с головы до ног. Разряд был такой силы, что пострадавший сгорел заживо.

В настоящее время по факту гибели водителя фуры полицейские проводят проверку.

«Краснодарские полицейские проводят проверку по факту гибели мужчины из-за удара молнии. - Погибшим оказался 49-летний житель города Симферополь Республики Крым. Он во время дождя находился на территории овощной базы в хуторе Ленина, где молния ударила в область его головы. От полученных травм пострадавший скончался на месте», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Известно, что в Краснодаре погибший хотел закупиться на оптовой базе фруктами и овощами для перепродажи в Крыму.

В Краснодарском крае штормовое предупреждение продолжает действовать до конца дня 27 июня. Плотность облачности в регионе увеличилась, местами возможны сильные дожди с грозами и градом.