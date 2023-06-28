«Он - народный герой»: мать петербургского блогера Максима Лютого, который заморил голодом своего сына, выступила со странным заявлением

Бизнес продолжили вести последователи сыроеда

Петербургский блогер Максим Лютый 10 лет активно пропагандировал «здоровое», в своем изощренном представлении, питание: сыроедение, фруктоедение, питание энергией солнца и прочие эксперименты, которые ведут к «духовному просветлению, вечной молодости и здоровью». Дела шли неплохо – блог активно велся, все приверженцы других принципов питания нарекались темными людьми, продавались авторские курсы. Но 8 марта этого года в одну из больниц Сочи блогер привез своего мертвого месячного сына. Причина – длительный отказ от пищи и истощение организма. Максим Лютый загремел за решетку и начал во всем обвинять свою гражданскую супругу - Оксану Миронову.

Однако дело блогера не закончилось. Бизнес продолжили вести его последователи - мать Максима Лютого и его помощник. Они начали продавать на странице сыроеда различные травы. Кроме этого, последователи продолжают защищать Лютого, который до смерти заморил своего ребенка голодом. И винят в смерти ребенка мать.

«Он в тюрьме и новостей от него пока никаких. За ребенком 90% времени следила мать малыша. Максим - настоящий мужчина, который полностью выполнял свою мужскую функцию - обеспечивал мать ребенка всем необходимым, построил дом, посадил сад и многое другое. Максим - народный герой», - написала в соцсетях мать Максима Лютого.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что это именно блогер забирал ребенка у Оксаны Мироновой. Об этом kp.ru рассказали родственники гражданской супруги Лютого.

«Знаете, Максим запрещал Оксане что-либо рассказывать мне, он постоянно забирал у нее трубку, когда мы созванивались. Поэтому Оксана звонила мне только тогда, как Лютый уходил на свои “сходки” по ЗОЖ, - говорит мать Оксаны Галина Миронова. - Он ей запрещал питать и кормить ребенка. Оксана мне рассказывала, что тайком кормила малыша. Но у нее не было даже денег, он ей ничего не давал. Я со своей пенсии отправляла Оксане деньги на пропитание. Она тайком бегала и покупала нормальную пищу, мясо. Это же ужас! Я ей говорила, что родишь дома - одна нога в гробу. Он все мозги ей вышиб! Я всегда думала, что это секта. Это все его вина! Это он запрещал давать еду ребенку! Они даже ребенка не зарегистрировали. Этот Максим особым желанием не горел заниматься бумагами. А имя ему дали - Космос. Так разве называют малышей? За что эта кроха такое заслужила? Такое отношение отца? Он хотел на ребенке поставить эксперимент, кормить его чисто солнцем. А потом рекламировать это другим, что вот так можно питаться».

Мать Максима же заявляет другое. Она утверждает, что малыш умер из-за пневмонии, а не из-за голода. Хотя врачи поставили диагноз - длительный отказ от пищи и истощение организма.

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