«Она была его рабыней и тайно покупала мясо!»: бабушка младенца, умершего голодной смертью в Сочи, рассказала жуткие подробности о жизни ее дочери с блогером-сыроедом Максимом Лютым

Матери-сыроедке избрали меру пресечения — два месяца она будет дожидаться суда под домашним арестом

Блогер из Санкт-Петербурга Максим Лютый 10 лет активно пропагандировал сыроедение, фруктоедение, питание солнцем и прочие эксперименты. Под его влиянием находились тысячи людей, все они верили в «духовное просветление, вечную молодость и здоровье». А Максим показывал себя как «настоящего профи», да и дела шли неплохо - блог активно велся, поклонников становилось больше, а карманы только набивались деньгами (благодаря авторским курсам). Но действительно ли шло все так гладко, как показывал это Максим Лютый в соцсетях?

Вся правда вылезла наружу после того, как его месячного сына доставили в больницу Сочи уже мертвым. Причина – длительный отказ от пищи и истощение организма. То есть, получается, отец практиковал энергию солнца и на своем месячном сыне?

«Комсомолка» связалась с родственниками Оксаны Мироновой – гражданской жены Максима Лютого. Они рассказали жуткие подробности жизни девушки с блогером-сыроедом.

- Оксана ни в чем не виновата, она находилась под воздействием своего сожителя, - рассказывает «Комсомолке» двоюродная сестра Оксаны Олеся Николаева. – А ребенок точно Максима. Он насильно заставлял ее не кормить малыша. Ее сожитель считал, что солнце кормит ребенка. Оксана пыталась втихаря кормить малыша грудью! Но она жутко боялась Максима. Как так можно?! Кормить ребенка солнцем?! Малышу нужно материнское молоко!

По словам Олеси, Оксана сильно изменилась с их последней встречи. Они уже давно не общались. У Оксаны есть и вторая двоюродная сестра - Вера Макарова.

- Оксана думала только о сыроедение и не хотела никого слушать кроме Лютого, - негодует Вера Макарова. - Мы созванивались, когда она родила. Она была невозможно счастлива. Роды принимал Максим дома. К врачам они так и не обратились. На этом настоял Максим. Все вроде как было хорошо, а потом и времени не было, чтобы позвонить ей снова. Пыталась дозвониться до нее 8 марта, но она не брала трубку. Оксана была очень закрытой, многое скрывала от нас. Она жила полностью под его влиянием.

8 марта как раз малышу, которого назвали Космос, резко стало плохо. И родители все же вызвали ему скорую. Но в больницу грудничка привезли уже мертвым.

- Я была против, чтобы дочь находилась в этой секте, - говорит мать Оксаны Галина Миронова. Женщина живет в Чебоксарах, с дочкой общалась по телефону. Сектой мать девушки называет практики голодания, которые вел Максим Лютый. - Я все чувствовала, говорила ей, что Максим ненормальный, но она не слушала меня. Оксана жила там подопытным кроликом. С каждым разом она становилась все холоднее ко мне. Что он с ней сделал - это не передать! Она была его рабыней! Она чуть не умерла там!

После того, как умер малыш, в больницу загремела и сама Оксана. У нее начались осложнения после родов (началось кровотечение). Но сейчас уже девушку выписали, а следователи отправили ее под домашний арест на два месяца.

- Знаете, Максим запрещал Оксане что-либо рассказывать мне, он постоянно забирал у нее трубку, когда мы созванивались. Поэтому Оксана звонила мне только тогда, как Лютый уходил на свои “сходки” по ЗОЖ, - рыдает мать Оксаны. - Он ей запрещал питать и кормить ребенка. Оксана мне рассказывала, что тайком кормила малыша. Но у нее не было даже денег, он ей ничего не давал. Я со своей пенсии отправляла Оксане деньги на пропитание. Она тайком бегала и покупала нормальную пищу, мясо. Это же ужас! Я ей говорила, что родишь дома - одна нога в гробу. Он все мозги ей вышиб! Я всегда думала, что это секта. Это все его вина! Это он запрещал давать еду ребенку! Они даже ребенка не зарегистрировали. Этот Максим особым желанием не горел заниматься бумагами. А имя ему дали - Космос. Так разве называют малышей? За что эта кроха такое заслужила? Такое отношение отца? Он хотел на ребенке поставить эксперимент, кормить его чисто солнцем. А потом рекламировать это другим, что вот так можно питаться.

В настоящее время уголовное дело возбудили только в отношении Оксаны Мироновой по статье «Причинение смерти по неосторожности».

А Максим Лютый сейчас находится в изоляторе - его задержали за административное правонарушение.

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