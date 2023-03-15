Кормили солнцем. Что известно о матери младенца, умершего голодной смертью

Ребенка доставили в больницу мертвым.

В Сочи 8 марта в детскую больницу доставили мертвого месячного младенца. Молодые родители заметили, что состояние ребенка ухудшается с каждым часом. Тогда они вызвали медиков, но младенец скончался еще до приезда в больницу. Врачи ничем не смогли помочь.

По некоторым данным, отцом ребенка является Максим Лютый. Мужчина пропагандировал сыроедение и праноедение ( в народе - солнцеед. Это те люди, которые питаются только энергией солнца без воды и еды. Приверженцы того, что светило сможет исцелить от любого недуга - от Авт.).

Максим Лютый

Как удалось узнать "КП"-Кубань", 33-летняя Оксана Миронова нигде не работала, а родом она из Чебоксар. И, как любит Максим Лютый, она следила за домом, но не за безопасностью ребенка. Пара жила в Сочи с 2022 года. Малыш появился на свет 11 февраля в домашних условиях. Мать ребенка решила не обращаться за помощью врачей, думаем, по понятным причинам (ведь Максим знаток жизни и сам знает, как будет лучше). А то медики еще скажут матери питаться нормальной пищей и следить за здоровьем, и вырастет “пухлощекий перекормишь” (так Лютый называл детей в своем личном блоге).

Еще одна версия смерти ребенка - пневмония. Но Миронова не задумалась отвезти младенца на проверку в больницу, после того, как он начал кашлять. Видимо, думали, что солнце исцелит.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности младенцу". Виновным грозит до трех лет тюрьмы.

Сейчас Оксана Миронова находится сейчас в больнице.

"Комсомолке" не удалось дозвониться до Максима Лютого и его коллег. Телефоны недоступны.

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