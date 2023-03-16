Женщине предъявлено обвинение

Мать младенца, умершего от истощения в Сочи, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, малыш появился на свет 11 февраля в поселке Вардане. Известно, что ребенок родился у популярного коуча по ЗОЖ, блогера и активного пропагандиста отказа от животной пищи Максима Лютого и его жены Оксаны Мироновой. Они не были в официальном браке, но жили вместе.

При этом родители малыша не обращались при родах за помощью к врачам.

- Кроме того, обвиняемая не поставила сына на учет в медицинском учреждении и не предоставила возможности врачам провести осмотры младенца, необходимые для диагностики, профилактики и лечения заболеваний. В связи с ухудшением состояния здоровья младенца и его длительным отказом от пищи, женщина с сожителем самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ребенка привезли в медучреждение 8 марта. Но во время осмотра врачи констатировали смерть малыша.

Позже 33-летнюю мать младенца задержали и предъявили ей обвинение. Теперь женщина будет находиться под домашним арестом.

- Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что обвиняемой запрещено выходить за пределы территории дома, общаться без разрешения следователя с участниками уголовного производства, отправлять и получать сообщения через почту и телефон и пользоваться интернетом.