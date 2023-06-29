Градостроительная трагедия в районе Новороссийска

Градостроительный план с сайта г. Новороссийск

Поселок Южная Озереевка под Новороссийском, несмотря на свое благоприятное месторасположение возле моря, в последнее время больше известен соседством различных промышленных и технических объектов, связанных с нефтеперевалкой, местами бункеровки судов и прочими техногенными историями, в разное время находящими свое отражение в проблемных статьях СМИ.

Но сегодня жителям поселка угрожают не только нефтетерминалы, но опасности коммунально-бытового характера, влияющие не только на жизнь и быт сельчан, но и способные резко снизить стоимость их домов, ныне продающихся по цене от 12 до 45 млн рублей. Неназванный инвестор Новороссийска хочет построить рядом с поселком обширный жилой район «Южный Бриз» с домами до восьми этажей.

Причем совсем недавно еще «ничто не предвещало». История рождения градостроительного плана нового жилого района лишь два года назад начала вызывать первые вопросы.

В 2006 году земельные участки общей площадью около 60 га, прилегающих к Южной Озереевке, распоряжением губернатора Краснодарского края от 30 марта 2006 г. № 283-р были отнесены к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Начиная с 2009 года и вплоть до 2019 массив был включен в границы села, распоряжением губернатора Краснодарского края от 24 декабря 2009 г. № 1043 изменено целевое использование на разрешенный вид - «для ИЖС» и предусматривалась малоэтажная застройка (коттеджная и индивидуальная застройка усадебного типа количеством 395 домов).

Однако в 2019 году постановлением администрации от 3 июля 2019 г. № 3095 были внесены изменения в проект планировки территории с. Южная Озереевка, которыми в границах территории ООО «Южный бриз» была предусмотрена многоквартирная жилая 4-, 6-, 8-этажная застройка. В то же время генпланом в действующей редакции (решение от 24 ноября 2020 г. № 44) указанная территория большей частью неожиданно была отнесена к зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), в нарушение требований нормативов градостроительного проектирования.

Дело в том, что в соответствии с нормативами, в жилой зоне сельских населенных пунктов допускается (при соответствующем обосновании) строительство многоквартирных секционных домов не более четырех этажей.

В настоящий момент на территории будущего «Бриза» активно демонтируются построенные более шести лет назад коттеджи. Новый генплан не утвержден. Его материалы находятся в процессе корректировок более года ввиду большого количества замечаний от профильных ведомств, органов прокурорского реагирования и жителей.

При столь бурной деятельности вокруг нового не утверждённого Генплана непонятна ситуация с потенциальным инвестором. Кто будет застраивать данную территорию? До сих пор то ли не определили, то ли тщательно скрывают?

Но если отвлечься от неоднозначных действий местной власти и посмотреть, что во всем этом неблагоприятного для жителей поселка?

Наличие городской застройки всегда снижает стоимость расположенных рядом частных домов. Одно дело − поселок, сады с грушами и виноградом, совсем другое − многоквартирные дома, в которых жители не имеют ни одной груши и виноградной лозы. Бывает, что они сосуществуют мирно, но может получиться и не очень мирно.

Вторая проблема − дорога, она одна, на две машины, и сейчас уже загружена в часы пик, расширить её без сноса рядом расположенных домов абсолютно невозможно. Рост населения гарантирует многочасовые пробки.

Но еще важнее другое − социальные объекты и инженерные коммуникации. Кто их будет строить и на какие деньги? По закону их должны строить власти − местная, краевая, федеральная. Генеральным планом развития территории муниципального образования город Новороссийск в жилом массиве «Южный Бриз» планируется построить 2 школы и 2 детских сада. Это рассчитано примерно на 3-4 тысячи жителей, а всего население района увеличится до 17 000 (!) человек.

Сейчас в поселке проживает около 1100 человек, более чем десятикратный рост числа жителей − серьезное изменение ситуации. Про антропогенное воздействие на данные территории при таком кратном увеличении населения, наверное, даже не стоит говорить, оно очевидно негативное. Умрут не только можжевельники и черепахи…

Кроме школ и детских садов, для нового жилого комплекса по генплану надо построить водопровод, глубоководный выпуск для сточных вод, линии электроснабжения и газоснабжения, поликлинику, предприятия общепита и спортивный комплекс. Однако это на бумаге, по факту планы могут и не стать реальностью.

В тысячах случаев история с подобным строительством развивается трафаретно − жилые дома на деньги дольщиков будут построены, а на все социальные учреждения и инженерные коммуникации у властей средств может не найтись. По строительным нормам дома нельзя вводить в эксплуатацию без одновременной сдачи социальных учреждений. Но дольщики начинают писать письма с требованием отдать им собственные квартиры.

Обманутые дольщики − гораздо большая головная боль для властей, чем переполненные детсады, проблемы с водой и канализацией. Поэтому новые дома могут подключить к существующим системам, которые не смогут справиться с загрузкой. Вода и электроэнергию будут подавать в дома по расписанию, а запах от текущих в море нечистот из переполненной канализации напрочь заглушит невинный запах от разгружающихся рядом танкеров.

Наглядный пример рядом, в 10 км находится район Новороссийска Мысхако. В свое время люди за немалые деньги покупали жилье в ЖК бизнес-класса "Гармония моря" (Мысхако, переулок Счастливый, 26). «Бизнес-класс» вроде обязывает получать соответствующие названию условия проживания. Но нет. Вода, по информации жильцов, поступает по графику: утром с 5 до 10 и вечером с 17 до 22 часов. Постоянно без воды сидят жильцы треттего и четвертого подъездов, сообщают жители. Плюс регулярные перебои с электроэнергией.

Южная Озереевка дальше от Новороссийска, и ситуация в ней и так не простая. Без воды и электричества могут сидеть не только жители новых пяти-, восьмиэтажных домов (хотя в сельской местности запрещено строить дома выше четырех этажей), но и владельцы дорогостоящих коттеджей, у которых большую часть воды отберут для снабжения построенных домов.

Существующие детские сады всех детей просто не вместят, а в местной школе могут ввести вторую, а то и третью смены. Нынешнему относительному спокойствию Южной Озереевки придет печальный конец. О борьбе с сегодняшними неприятностями жители будут вспоминать как о чудесном безмятежном времени, ибо все силы теперь уже будет отнимать борьба за воду и электроэнергию, чистку территорий, давку в транспорте и бесконечное стояние в пробках.

Вишенкой же на торте этого коммунального бардака является расположение аккурат напротив будущего ЖК объектов Каспийского трубопроводного консорциума, которые трепетно «любят» жители Озереевки за неприятные запахи, доносящиеся периодически до них, как результат загрузки танкеров и выходящих из них при этом газов.

КТК при этом никуда с этого места не денется, как, видимо, и запахи, в условиях отсутствия технологических решений их устранения на терминалах подобных КТК. Этот вопрос активно обсуждается в пабликах Новороссийска. Получается, что КТК и администрация города получат дополнительно 17 000 жалующихся граждан - солидная прибавка к активистам Озереевки. Вопрос только в том, будут ли покупать квартиры в этих домах в таких условиях, когда на простой запрос о климате вблизи «Южного Бриза» будет всплывать эта проблема.