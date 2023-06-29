Пять пляжей под запретом, еще четыре под вопросом. Где можно купаться в море у берегов Новороссийска, рассказали в Роспотребнадзоре

Где в Новороссийске нежелательно купаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курорты Краснодарского края - одни из самых популярных в России. Чтобы быть уверенными в безопасности туристов, сотрудники Роспотребнадзора каждые 10 дней берут пробы и проверяют качество воды в море возле всех населенных пунктов на побережье. Так, в Новороссийске на сегодняшний день сданы пробы воды на всех 23 пляжных территориях: проверили восемь муниципальных пляжей, пять зон рекреации (это места, которые были созданы специально для развития туризма. - от Авт.) и 10 ведомственных пляжей.

Какие пляжи безопасны для купания?

По сообщению Роспотребнадзора, безопасно купаться на пляжах на Суджукской косе, в Широкой Балке, поселке Алексино, селе Южная Озереевка, хуторе Дюрсо. А также на пляжах «Жемчужина» и «Академия лидерства» в урочище Широкая балка, на городском пляже «Малая Земля» и на пляжах «Фрегат» и «Романтик» в урочище Сухая щель.

Где нежелательно плавать?

Из 10 ведомственных пляжей шесть получили положительные заключения. Как сообщили в Роспотребнадзоре, четыре из них только подали заявление на получение одобрения от ведомства. Несмотря на то, что пробы морской воды были положительные, временно не рекомендуется принимать солнечные ванны на таких пляжах, как «Нептун», «Кристалл 1», «Кристалл 2» и «Мысхако» из-за сброса атмосферных осадков.

Кроме этого, пяти рекреационным зонам Новороссийска заключение ФБУЗ не выдается. Это связано с тем, что здесь выходят ливневые стоки. Пробы морской воды на этих территориях дали положительные результаты, но все же купание запрещено. Об ограничениях информируют аншлаги - специальные предупреждающие знаки.

Ранее «Комсомолка» сообщала, где в Анапе найти пляжи без камки. В список вошли: Большой Утриш, Сукко, Высокий берег, Малая бухта, Благовещенская, Бугазская коса, Центральный пляж. Здесь камку можно встретить реже всего.