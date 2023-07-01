Водителям и пассажирам раздают воду. Пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до 9 километров

Фото: opershtab23

Многокилометровая вереница из машин собралась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края с утра 1 июля. Если по данным на 9 утра затор достигал 5 километров, то к 15:30 пробка растянулась на 9 километров.

«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около 9 километров», - сообщили в оперштабе региона.

Фото: opershtab23

Водителям и пассажирам, томящимся в ожидании перед досмотром, волонтеры раздают воду. Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.

Автомобилистов просят временно отложить поездки в Крым или учитывать сложившуюся ситуацию - своей очереди можно ждать три-четыре часа.

«При планировании поездок на полуостров нужно учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей», - сообщили в оперштабе.

Ранее министр транспорта Крыма сообщил, что в целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой. Но пока пункты пропуска не справляются с потоком авто.