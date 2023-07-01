Смерч вышел на берег и обрушился на Туапсинский район

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На Черноморском побережье в Краснодарском крае разбушевалась непогода. Сильный ливень обрушился на Туапсинский район. Оказалось, что как из ведра льет из-за смерча, который вышел на берег.

- В результате выхода смерча на берег произошло обильное выпадение осадков, участок трассы частично оказался затоплен. Движение на участке регулирует Госавтоинспекция. Четыре единицы спецтехники и шесть человек линейного персонала мобилизованы на месте перекрытия движения федеральной автодороги А-147, - сообщили в Упрдор «Черноморье».

Движение в настоящее время парализовано. Машины плывут по трассам, дороги перекрыты. Из-за внезапно обрушившейся стихии автомобилистов попросили воздержаться от поездок.

- В Туапсинском районе временно ограничено движение. В связи с сильными осадками во время смерча в 15:30 перекрыли дорогу в районе поселка Джубга. Сотрудники Госавтоинспекции дежурят на месте, как только движение по проезжей части будет безопасно, движение возобновится, - сообщили в Госавтоинспекции региона.

Сейчас в Джубге нет света и воды. Специалисты приступят к восстановительным работам сразу же, как непогода стихнет.

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