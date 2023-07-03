Детей с аутизмом избивали в сочинском частном детсаду. Воспитатетей приговорили к трем годам тюрьмы

Камеры все запечатлели. Фото: скриншот видео

Двум воспитательницам Екатерине Кулисевич и Лии Бадировой из частного детсада «Теремок» в Сочи вынесли приговор. Женщинам дали по три года колонии общего режима и запретили когда-либо заниматься работой с детьми.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения в детском центре со сказочным названием выяснилось, что происходит там на самом деле за закрытыми дверями.

Камеры зафиксировали унижения и даже рукоприкладство в отношении детей, страдающих аутизмом. Родители оставляли их там на несколько часов в день, думая, что профессионалы помогут адаптировать ребенка с недугом к жизни.

Как их развивают на деле, дети рассказать в силу своего состояния не могли. А педагогам это сходило с рук.

Все закрутилось, когда мама одной из девочек заподозрила самое плохое - ее 9-летняя дочь начала закрываться руками от любого прикосновения.

- Мы попросили посмотреть видео из сада, такая опция существует в этом учреждении, - говорит Алена, мама девочки.

На кадрах видно, как детей били просто так, даже проходя мимо.

- Тупая курица! Что ты смотришь на меня, как баран?! - приговаривает педагог на кадрах, которые невозможно смотреть без слез. На видео ребенка бьет сначала одна из женщин, а следом наносит удары другая.

Есть там и другой эпизод, с мальчиком. И те же действующие лица, призванные заниматься развитием воспитанников, но не физическим наказанием.

Женщины пошли к правоохранителям. Следователи СКРФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело.

- Установлено, что подсудимые, с июля 2020 по февраль 2021 года работали инструкторами по организации досуга досугового центра «Теремок». Женщины систематически издевались над воспитанниками учреждения, находившимися в беспомощном состоянии. Подсудимые избивали детей, таскали за волосы, пинали ногами, а также высказывали в их адрес оскорбительные выражения, используя нецензурную лексику. Своими действиями подсудимые причиняли детям физические и нравственные страдания, - огласили в суде Сочи приговор в отношении педагогов.

Обеих женщин взяли под арест прямо в зале суда. Однако у них еще есть право обжаловать приговор. Он не вступил в законную силу.