Пробка на Крымский мост. Фото: @aeremcovva

Крымский мост стоит с 1 июля. Туристы рванули на полуостров в самый сезон. На выезде из Краснодарского края образовалась многокилометровая пробка. По состоянию на утро 4 июля затор уменьшился на пять километров. Вчера, 3 июля, вереница была на протяжении 13 километров, а сейчас уже - восемь.

Людям продолжают раздавать воду круглыми сутками. Всего вдоль трассы развернуто пять пунктов выдачи. Бутилированную воду подвозят регулярно. Кроме этого, установлено 28 биотуалетов через каждые 350 метров.

«В пробке на утро стоит более 1500 личных авто. Туристические автобусы в сопровождении сотрудников ГИБДД пропускают по второй полосе», - сообщили в пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Кстати, в ночь на 4 июля пробка составляла 10 километров. Чтобы доехать до пункта людям пришлось ждать три часа. А все досмотры проходят в среднем за 5-7 минут. Это связано с тем, что на пунктах появляется все больше персонала.

Обстановка на Крымском мосту на 4 июля 2023

«В 2:34 мы встали в пробку. Она была примерно 10 километров. В 5:36 уже прошли досмотр», - рассказывает жительница Белгорода Оксана.

Утром люди тоже ждали своей очереди примерно по три часа.

«Мы встали в пробку в 05:30. Досмотр прошли уже в 08:39 и рванули на море», - пишет в соцсетях туристка Ксения.

Пробка растянулась на 8 км

Для ускорения досмотровых мероприятий водителей убедительно просят упаковывать вещи в удобные сумки. Тем временем туристы не отчаиваются, шутят между собой в соцсетях, а другие дразнят и выкладывают видео с моря. Также отдыхающие успокаивают друг друга.

«Ребята, потерпите. Наши руководители очень умные. Что-нибудь придумают, как уменьшить пробки. Скоро все будет хорошо! И так уже километр пробки быстрее проходит, чем в марте. Я в марте 900 метров один час ехал», - утверждает бывалый водитель Никита.

На месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС. Продолжают круглосуточную работу и пожарные с медиками.

А вот очередь автомобилей со стороны полуострова растянулась на 200 метров. Время ожидания примерно 15 минут.

Напомним, что было увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы. А отели Крыма не будут штрафовать туристов, задержавшихся из-за пробки перед мостом.