Борец с оборотнями в погонах. 81-летняя бабушка из Краснодара, заказавшая убийство полицейского, ходила по инстанциям как на работу

Бабушка сидит сейчас в СИЗО

В Краснодаре 81-летнюю бабушку с арсеналом боеприпасов, а главное, с твердыми намерениями убить полицейского арестовали и посадили в следственный изолятор. И это не выдумка киносценаристов.

На самом деле бабу Люсю Рябых знает каждый краснодарский полицейский. Не было ни дня, чтобы Людмила Гарикеновна не заглянула в инстанцию сообщить о "преступлении". Ее приключениям могла бы позавидовать сама Агата Кристи. Так насыщенна была жизнь 81-летнего "детектива".

- Паша, я нашла гараж с ворованными машинами. Там полковник держит рабов, которые ему их перебирает. Я на своей машине к ним приехала, они мне двигатель ворованный поставили, - рассказывала она дежурному отдела полиции, зная всех там уже по именам.

Правоохранители вынуждены были, так по уставу, все фантазии бабы Люси фиксировать и проверять. Но время шло, в правоохранительных органах, куда пенсионерка ходила как на работу, менялись люди. И когда счет ее "детективных находок" пошел уже на десятки, на "внештатного борца с преступностью" перестали обращать внимания.

Более того, ее перестали пускать на порог. А однажды отправили по адресу Людмилы Гарикеновны докторов, усомнившись в психическом здоровье старушки.

Вот тут-то баба Люся затаила обиду. В особенности на одного оперативника уголовного розыска, которому, как ей казалось, она добывала "самую ценную информацию". Старушку - божего одуванчика, как оказалось, действительно недооценивали.

За время своих хождений по полицейским участкам бабушка обросла криминальными связями. Она часами сидела в корридорах в ожидании приема очередного своего заявления рядом с бывалыми "урками". К ним-то и пошла за помощью, когда решила разделаться с "обидчиком" в погонах, который заподозрил ее в безумии.

Она заказала им убийство полицейского, пообещав исполнителям один миллион рублей. И даже разработала схему, где его можно подстеречь.

Но баба Люся не учла, что те, кто из камеры временного задержания хулил вместе с ней "начальника" тоже заподозрит ее в безумии. Так называемые наемники тут же сообщили о намерениях бабушки, куда следует.

А оперативники решили довести ее "заказ" до логического конца, то есть инсценировать убийство полицейского. Расправу наметили на 5 мая. Все выглядело по-настоящему. Гримеры нарисовали "жертве" заказного убийства кровавый след от удара ножом на шее, уложив полицейского на ступеньках подъезда его дома.

Фотографий окровавленного тела "обидчика" пенсионерке было мало. Она пошла в отдел полиции, где он работает, чтобы убедиться лично, что ее заказ исполнен. Этот момент оперативники тоже предусмотрели и подтвердили бабушке гибель полицейского.

На следующий день пожилая женщина передала часть оговоренной суммы - 25 тысяч рублей лжекиллерам. В этот момент ее и взяли оперативники Центра противодействия экстремизму и ГУ МВД РФ по краю. Ей надели наручники.

Позже выяснилось, что пенсионерка не первый раз угрожает неприятелям убийством.

- Ранее она также угрожала обрезом ружья врачу скорой медицинской помощи, а по месту ее жительства были обнаружены и изъяты указанный обрез ружья и боеприпасы. Ей грозит наказание еще по двум уголовным статьям - угроза убийством и хранение оружия, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас пенсионерку отправили в следственный изолятор. Уголовные дела в ближайшее время передадут в краевое следственное управление для объединения в одно производство.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Могут ли бабу Люсю освободить от ответственности по возрасту

- Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов - это более тяжкое преступление, чем покушение на убийство. И ни одна из мер освобождения от наказания здесь не применима. В подобных случаях следственные органы назначают психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить вменяемость фигуранта. И если основания считать его психически невменяемым будут, то назначается принудительное лечение в спецучреждении. Но считать это освобождением от ответственности неправильно, - пояснил "КП"-Кубань" адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.