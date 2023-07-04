«Муж ушел, детей не было, сама болела». 81-летняя бабушка, заказавшая убийство полицейского в Краснодаре, собиралась отстреливаться

Дом, где жила Баба Люся, пустует Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

«Логово» самой теперь известной краснодарской бандитки бабы Люси (Рябых) говорит о ней красноречивее любых слов.

"КП"-Кубань" побывала там, где недавно разворачивалась операция по захвату 81-летней пенсионерки, заказавшей убийство оперуполномоченного полиции.

СОБИРАЛАСЬ ОТСТРЕЛИВАТЬСЯ

Баба Люся живет в крохотном домишке в центре города, окруженном многоэтажками. Рядом стоит тот самый «Опель» - кажется, ровесник бабы Люси. На нем она, как Мегрэ в юбке рассекала по микрорайону в поисках ценных сведений для полицейских. Тут же - прицеп с закрутками. От него распространяется неприятный запах.

- Это подруга ее вынесла все из дома. Там подвал перерыли, когда оружие доставали, - рассказывает «КП»- Кубань» соседка бой-бабушки Екатерина.

На районе баба Люся слыла борцом против любой несправедливости.

- Только она заблудилась во времени. С 90-х всегда ни один митинг не пропускала, а сейчас явно перебарщивала с активностью, - продолжает соседка.

Впрочем, зла от нее никто здесь не видел. Даже наоборот, соседи относились к ее «увлечениям» с пониманием.

- Муж от нее ушел. Давно. Переехал в Приморско-Ахтарск. А детей у них не было. Был брат, но он погиб, выпав из окна. На фоне всего этого, нам кажется, у нее крыша и поехала, - продолжает женщина.

От одиночества баба Люся приютила у себя больную онкологией женщину. Но та вскоре тоже умерла.

Пенсионерка трижды попадала в психушку. И как раз в один из таких моментов пригрозила врачу скорой обрезом. Но в итоге сама пришла в стационар. А через несколько дней снова вернулась домой.

- Не знаем, был ли у нее какой-то диагноз, но она была нездорова, конечно, - говорит соседка.

ОТКУДА ОРУЖИЕ?

Как пенсионерка сумела собрать в своем доме оружейный арсенал, остается только догадываться. Дальний родственник бабы Люси рассказал «Комсомолке», что она нашла схрон на своей даче под Горячим Ключом. И вроде бы даже собиралась сдать это все в полицию.

- Но видимо, не сдала. Рядом с ней сосед наркоман жил, наверное, решила себя защитить, - говорит Сергей, крестник старушки.

К слову, в погребе между банок с соленьями у Людмилы Рябых нашли несколько пачек с патронами, гильзы и обрез ружья.

Им-то она и собиралась отстреливаться от полицейских, когда те приехали ее брать.

Но обошлось без жертв. Бабу Люсю скрутили и отвезли в почти родной для нее отдел полиции.

- Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР по материалам, предоставленным ГУ МВД РФ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении 81-летней местной жительницы, которая подозревается в организации приготовления к убийству сотрудника полиции по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, ей грозит наказание еще по двум уголовным статьям - угроза убийством и хранение оружия.

Сейчас пенсионерку отправили в следственный изолятор. Уголовные дела в ближайшее время передадут в краевое следственное управление для объединения в одно производство.

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