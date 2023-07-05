В Анапе на пляжах закончились лежачие места. Фото: t.me/makovozovy

На побережье Черного моря летний сезон 2023 года в самом разгаре. Температура воздуха достигает аномальных значений. Столбики термометров начинают зашкаливать настолько, что на Кубани даже ввели штормовое предупреждение из-за жары.

В связи с такой благоприятной для пляжного отдыха погодой на побережье Анапы отдыхают сотни людей. Правда, в соцсетях сообщают, что для того, чтобы действительно насладиться загаром, туристам приходится занимать места на золотом песке с раннего утра.

- На пляже "Аквамарин" негде яблоку упасть! Лучше приходить сюда часов в 6 утра и занимать место, чтобы можно было расположиться. Иначе будете загорать стоя, потому что лежачие места уже закончились, - поделились в соцсетях местные жители.

Отдыхающие в Анапе занимают не только бесплатные места на полотенцах у моря. Они также раскупают платные шезлонги. И все это - на центральном пляже курорта.

В сети появилось видео с переполненного пляжа в Анапе.

- Люди просто стоят, лечь не могут. На пляже нет места. Даже заняты все лежаки вокруг, это ужас, что творится, - говорит голос за кадром.

Кроме того, огромное количество людей отдыхает на пляжах "Баунти", "Ергос", "Тортуга".

- В Анапе функционирует более 1,5 тысячи объектов размещения. Единовременно на курорте пребывает 155 тысяч человек, средняя заполняемость средств размещения составляет больше 90%, - поделились в мэрии курорта.

А вот информацию о том, что пляжи переполнены, анапские власти опровергли.

- Много отдыхающих скапливается на центральных пляжах, но есть и практически пустые, - говорят в администрации Анапы.

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