«Я в это время не работал». Глава района на Кубани, где жители годами жалуются на отсутствие воды, нашел виноватых

Глава Северского района Андрей Дорошевский. Фото: Телеграм-канал andreidoroshevskii

Вода в Северском районе исчезла две недели назад. Старые скважины не ремонтировали годами, со временем они пришли в негодность. В этом году разом забарахлили все восемь скважин местного водозабора. Три из них и вовсе в какой-то момент полностью остановились, а еще две вышли из строя из-за песка. Все эти проблемы копились годами, но, по всей видимости, на них не хотели обращать внимания.

Глава Северского района Андрей Дорошевский, ранее два года занимавший пост главы Северской, 6 июля пожурил глав поселений. Мол, персональная ответственность ждет каждого из-за сложной ситуации с водоснабжением.

- Проговорили меры, которые можно предпринять в сложившейся обстановке, вплоть до конкретных скважин, насосов, задвижек, а также вопросы финансирования. Необходимо задействовать все ресурсы, найти технические решения возникших проблем, обеспечить подвоз воды жителям, которые в этом нуждаются. Главам поселений даны поручения, установлены сроки для исполнения. Предупредил каждого о персональной ответственности! – отметил руководитель.

К слову, Дорошевский до начальственных кабинетов долгое время работал в коммуналке района, а также пять лет был местным депутатом. А еще он – инженер. И скорее всего, прекрасно знал о проблемах с водой в родной станице.

- Я в это время не работал, - ответил он в телефонном разговоре с корреспондентом КП на вопрос о том, почему скважинами не занимались раньше. Чиновник имел в виду свою сегодняшнюю должность.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В начале года администрация Северской подала документы на вступление в краевую программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Но получить деньги на развитие – дело небыстрое.

- Своими силами в данный момент администрации поселения не справиться, - отметил глава поселения Алексей Анашкин. – Тем не менее деньги на капитальный ремонт трех неработающих скважин поселением получены. Уже определен подрядчик. Две скважины, которые вышли из строя из-за запесочивания, планируем промыть и запустить в самое ближайшее время.

В четверг, 6 июля, на территории скважины № 3 Северского водозадобора полностью смонтировали буровую установку. Поэтому к капитальному ремонту все готово.

- Перед специалистами подрядной организации ООО «Бурводстрой» поставлена задача завершить работы в максимально короткие сроки, - отметили в администрации поселения.

Всего за лето в станице Северской отремонтируют три скважины, еще одну – в Азовском сельском поселении. Работы планируют завершить в августе-сентябре.

- Кроме того, для улучшения водоснабжения в районе начали строить Азовский магистральный водопровод, отметили в оперативном штабе Краснодарского края.

В станице продолжает работать подвоз воды. Заявки принимают по телефонам: 8(861-66) 2-67-72, 2-21-59.