Ливневый водопад сносил машины и снимал асфальт с дорог: последствия непогоды в Сочи 9 июля 2023

Потоком воды в Сочи снесло машины Фото: кадр из видео

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. После опасной жары на регион вновь обрушились обильные осадки. Синоптики прогнозируют ливни с грозой, градом и шквалистым ветром во всех районах, в том числе и на черноморских курортах. Так, обещанные серьезные осадки пронеслись ночью 9 июля на Сочи.

Из-за прошедшего ливня не обошлось без последствий. Жители начали активно публиковать в соцсетях видео обстановки на курорте после мощного удара стихии. На кадрах видно, что улицы из-за ливня превратились в реки. Потоком воды в городе серьезно разрушило асфальт.

Осадки в прошедшую ночь были настолько серьезными, что досталось и автомобилям. Машины смыло бурлящим потоком, а на утро владельцы обнаружили искореженные авто в районе дома №67 по улице Ручей.

«По улице Ручей видный потоком воды снесло около 10 машин. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Серьезный удар стихии ночью пришелся на Хостинский район. Дождевая вода зашла в многоэтажку по улице Кипарисовой.

Из-за ливня в Сочи подтопило улицы Фото: t.me/opershtab23

«В результате прохождения обильных осадков утром поступило сообщение о подтоплении 1 этажа многоквартирного 4-х этажного жилого дома по улице Кипарисовой в Хостинском внутригородском районе. Эвакуация людей не требуется. Течение воды в дом прекратилось», – сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Тем временем по улице Шоссейной после ливня подтопило цокольный этаж. Эвакуация жителей не потребовалась. В настоящее время спасатели продолжают откачивать воду.

На нескольких участках улиц образовались пробки. Дорожный затор в том числе возник и на улице Шоссейной.

«Проехать пока трудно, стоим в пробке, движение идет медленно», – делятся пользователи в соцсетях.

В настоящее время городские службы продолжают устранять последствия ливня. Всего за ночь в Сочи выпало около 80 мм осадков.

В Сочи устраняют последствия непогоды Фото: t.me/opershtab23

«В устранении последствий непогоды задействовано 60 человек личного состава и 15 единиц техники. В результате подтопления дома по улице Кипарисовая, 9/1 в пункт временного размещения будут переселены 10 человек», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Тем временем мониторинговые группы обходят территории для оценки ущерба.

«Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства не пострадала. Общественный транспорт работает в штатном режиме», - добавили в краевом оперштабе.

Из-за прошедшего дождя частично подтопило и федеральную трассу А-147 Джубга – Сочи. В настоящее время вода ушла.

Вода на участке федеральной трассы ушла Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

«Движение по федеральным трассам в штатном режиме. Ранее, около 5 утра наблюдалось частичное подтопление проезжей части на 198 км ФАД А-147 Джубга - Сочи (Адлер), но к настоящему моменту вода ушла», – сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

В то же время водителей просят отказаться 9 и 10 июля от невынужденных поездок. В Сочи, как и во всем регионе, продолжат идти дожди. Штормовое предупреждение действует до 10 июля включительно.