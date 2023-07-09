Движение по Крымскому мосту восстановили Фото: t.me/glav_most

Движение по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем telegram-канале.

«Движение по Крымскому мосту возобновлено», – написал Николай Лукашенко.

Ранее проезд по Крымскому мосту для автомобилистом временно приостановили в обе стороны.

«Движение по Крымскому мосту в обе стороны временно остановлено. По предварительной информации, это связано с попыткой неонацистов атаковать его часть в районе Керчи», - сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем telegram-канале.

В настоящее время движение полностью возобновлено.

«Вся инфраструктура работает в штатном режиме», – уточнили в оперативном штабе Краснодарского края.

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