В пробке со стороны Кубани стоит более 500 авто Фото: t.me/glav_most

Обстановка перед Крымским мостом остается прежней. На утро 9 июля пробка со стороны Краснодарского края увеличилась. Дорожный затор с 5 км растянулся на 6 км. Пробка перед въездом на мост начинается на 135 км и продолжается до 142 км трассы А-290.

Пробка перед мостом со стороны Кубани

Всего в пробке стоят более 500 автомобилей. По словам водителей, на ожидание досмотра уходит больше часа. Тем временем автомобилисты жалуются на нарушителей, которые пытаются обогнать дорожный затор.

«Настроение неплохое, но было бы лучше, если бы по второй полосе не ехали нарушители без очереди», – пишут в соцсетях пользователи, ожидающие в пробке.

К слову, со стороны Крыма в настоящее время пробки нет. Водители относительно быстро проходят досмотр и въезжают на мост. По данным сервиса «Яндекс.Карты», небольшой дорожный затор растянулся на 300 метров.

Пробка перед мостом со стороны Крыма

Напомним, самую большую пробку перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края зафиксировали 3 июля. В тот день дорожный затор растянулся на 13 километров.

В связи с этим Минтранс России увеличил количество постов досмотра. В настоящее время специалисты осматривают проезжающие машины круглосуточно. Тем временем отели Крыма решили не штрафовать туристов, которые задержались из-за многокилометровой пробки.

Президент РФ Владимир Путин поручил максимально использовать паромные переправы, чтобы решить проблему с пробками перед Крымским мостом. Так, на Керченской переправе для перевозки машин задействовали два десантных корабля.

Водителей просят упаковывать вещи в удобные сумки, чтобы ускорить досмотр. Кроме того, туристам не рекомендуют заматывать багаж в пленку. Это также позволит пройти досмотр быстрее.