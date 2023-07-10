Пробка на Крымский мост на утро 10 июля

Пробка вновь образовалась на Крымский мост со стороны Краснодарского края. По данным агрегаторов, на утро 10 июля затор составляет восемь километров. Вереница практически «мертвая». А цвет пробки на картах окрашен в бордовый цвет - это означает, что машины медленно двигаются.

К слову, вереница начинается со 134-ого километра и тянется до 142-го. По словам очевидцев, они стоят в пробке по 2-2,5 часа. А сам осмотр проходит максимально быстро.

Пробка растянулась на 8 км

«Мы вставили в пробку в 5:50 часов, а на сам досмотр прошли уже в 08:15 часов. Сейчас мчим в Крым», - рассказывает Виталий в соцсетях.

Обстановка на Крымском мосту на 10 июля 2023

Своим опытом прохождения Крымского моста делятся многие люди. Даже появился отдельный чат для обсуждения.

«А мы вот проехали пробку за два часа. Ровно в 04:45 часов встали, а на сам мост после досмотра заехали в 06:45 часов. Ребята - молодцы! Все организовано. Просто поток туристов большой. Ну и два часа постоять, не 20», - пишет некая Ольга.

Также со словам стремящихся в Крым, досмотр начал занимать уже две минуты. Только, если вы проходите через ручную кладь. А вот на рентгене (это когда скандируют всю машину) осмотр занимает минут 15.

Некоторые шутят в чатах. Например, одна девушка сфотографировала хвост пробки и предложила всем заглянуть на перекус.

«Кто видит бампер своей машины, приходите на кукурузу. Угощаю», - написала хозяйственная Юлия.

К слову, со стороны Крыма пробки вообще нет. Дождаться своей очереди на досмотр и пройти его составляет в среднем шесть минут.

«Ехали в сторону Краснодарского края. Встали в пробку 8:20 часов, а выехали в 08:26 часов», - отметила Дарья.

Сотрудники пунктов досмотра напоминают, что не стоит заматывать сумки в пленки. Не усложняйте работу специалистам и не теряйте свое время, когда будете распаковать скотч. Не забывайте, что сзади вас тоже есть люди.

Напомним, что 9 июля Крымский мост временно перекрывали в обе стороны. Но спустя час движение снова возобновили.

«По предварительной информации, перекрытие моста связано с попыткой неонацистов атаковать его часть в районе Керчи», - сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем telegram-канале.

В настоящее время движение полностью возобновлено.

«Вся инфраструктура работает в штатном режиме», – уточнили в оперативном штабе Краснодарского края.