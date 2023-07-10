Спасатели помогают туристам перебраться через улицы полные воды Фото: Олег УМАРОВ

На выходных на Краснодарский край обрушилась стихия. Как и обещали синоптики, основной удар пришелся на 10 июля. Сильный ливень обрушился на Сочи. Больше всего пострадал Адлерский район и Сириус. Из-за мощных потоков воды улицы превратились в реки. Проезжающим автомобилям приходится буквально проплывать небольшие расстояния.

На утро 10 июля обстановка на курорте не лучше. Дороги превратились в настоящие реки. Машины неподвижно стоят в потоках воды. А спасатели перевозят на плюшках местных жителей и туристов с одной улицы на другую. Ситуация ухудшилась и на реках Сочи. Уровень воды поднялся в Хороте. Датчики загорелись предупреждением «опасное явление». Для оповещения жителей были включены сиренно-речевые установки.

Улицы превратились в реки Фото: Олег УМАРОВ

Только за один час в ночь на 10 июля выпало 50 миллиметров. В поселке Мирном подтопило всего 150 придомовых территорий и домовладений. Водой заполнило 13 улиц. Всю ночь работали 50 человек и 15 единиц техники. Сейчас главная задача - обеспечить полную пропускную способность дорог в Сочи и Сириусе.

Машины погружены в воду Фото: Олег УМАРОВ

С 8 утра 10 июля в Сочи начались подворовые обходы. Мэр города Алексей Копайгородский поручил максимально быстро определить ущерб и оказать помощь людям. Подтопленные домовладения будут помогать убирать волонтеры.

«Выходные выдались непростыми для наших экстренных и коммунальных служб. По краю прошли сильные ливни с грозами. В некоторых районах подтопило улицы, придомовые территории. Больше всего пострадали Сочи, Краснодар и Славянский район. Там работы шли всю ночь. Спасатели и МЧС откачивали воду при помощи специальной техники», - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондаратьев.

Люди не могут добраться до машин Фото: Олег УМАРОВ

Из поселка Мирного в Сириусе пришлось эвакуировать 54 человека. Сейчас они находятся в пункте временного размещения, им оказывается необходимая помощь.

По прогнозам синоптиков, непогода еще сохраняется, особенно на Черноморском побережье. Возможны смерчи и сходы селей. Главы всех муниципалитетов держат обстановку на контроле в круглосуточном режиме.

Людей перевозят на лодках Фото: Олег УМАРОВ

«Обращаюсь к жителям и гостям нашего края — на море сейчас сильные волны, ветер. Не рискуйте заходить в воду, это может быть опасно для жизни», - отметил Вениамин Кондратьев.

А вот аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме. Авиаузел полностью вернулся в прежний режим с 2 часов ночи 10 июля. За сутки из-за сильного ливня 17 самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов.

«На 08:45 уже 15 из 17 воздушных судов прибыли в аэропорт Сочи и 13 из них были обслужены и отправлены в города назначения. Это свидетельствует о том, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде и обслуживает все прибывающие рейсы. Оставшиеся два рейса ожидаются в ближайшее время», - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, предоставляя необходимые услуги. В настоящий момент условия для полетов благоприятные, но возможно ухудшение погоды до конца 10 июля. Стоит отметить, что пляжи до сих пор закрыты. На курорте действует штормовое предупреждение.