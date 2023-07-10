Аэропорт продолжает принимать самолеты Фото: Олег УМАРОВ

На Краснодарский край обрушилась непогода. Сочи принял на себя основной удар. Улицы курорта превратились в Венецию. Больше всего пострадали Адлерский район и Сириус. Спасатели до сих пор продолжают ликвидировать последствия.

Из-за сильного ливня задерживались рейсы на несколько часов. Например, люди не могли улететь из Сочи в Санкт-Петербург. Изначально самолет должен был приземлиться в аэропорту северной столицы в 00:40, однако позднее появилась информация, что ориентировочное время прилета — 09:55.

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме с 2 часов ночи. Из-за сильного ливня пришлось развернуть 17 самолетов. Все воздушные суда отправлялись на запасные аэродромы. Данное решение было принято с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов.

Ближе к 9 часам 10 июля 15 из 17 самолетов прилетели в аэропорт Сочи. 13 из них уже обслужили и отправили в города назначения.

«Это свидетельствует о том, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде и обслуживает все прибывающие рейсы. Оставшиеся два рейса ожидаются в ближайшее время», - добавили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Стоит отметить, что со всеми пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, предоставляя необходимые услуги. В настоящее время на курорте благоприятные условия для полетов. Однако метеорологи предупреждают, что погода может ухудшиться до 21:00 10 июля. Курорт готовится к еще одному удару стихии.

«Обращаем внимание пассажиров, что на дорогах в Адлерском районе и федеральной территории Сириус сохраняется сложная обстановка, просим учитывать это при планировании выезда в аэропорт», - заключили в пресс-службе аэропорта Сочи.

А тем временем

Спасатели ликвидируют последствия непогоды и помогают местным жителям. Уже было спасено 85 человек, из них - 35 детей. Спецслужбы перевозят людей на лодках в безопасное место. Всего затоплено порядка 200 домовладений. Сейчас 240 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения. Почти все – жители Сириуса, им оказывают необходимое содействие.

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