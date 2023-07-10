Смыло мощным потоком, когда выходил из машины. В Сочи ищут 68-летнего мужичну

Вячеслав пропал по дороге на работу. Фото: архив семьи

Родственники ищут пропавшего во время залпового ливня 68-летнего сотрудника «Водоканала». Вячеслав Сеферян в ночь на 10 июля собрался на работу. Ему нужно было добраться до нее к 8 утра. Выехать на своем вишневом «Жигуленке» мужчина решил заранее, в непогоду все может случиться.

Но добраться до работы он не смог. Машина осталась стоять недалеко от дома под мостом на товарный двор без ключей в зажигании. А сам Вячеслав бесследно пропал.

- Мы думаем, что его унесло водой, когда он шел к автомобилю, не справился с потоком воды. Теперь собираемся родственникам, будем искать его. Скорее, дядю унесло стороны моря, - рассказал «КП»-Кубань» племянник пропавшего Алекс.

Зацепок, где может находится пенсионер, пока никаких. В тот момент, когда он был на улице, погас свет. Соседи его не видели, а камеры видеонаблюдения потухли.

Вячеслав был одет в серую куртку с надписью МУП «Водоканал» и черные штаны.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что в Сочи дороги превратились в настоящие реки после мощного ливня, который обрушился на курорт 9 июля. Машины до сих пор стоят в потоках воды. А спасатели перевозят на лодках местных жителей и туристов с одной улицы на другую.

Ситуация ухудшилась на реках Сочи. Уровень воды поднялся в Хороте. Датчики загорелись предупреждением «опасное явление». Для оповещения жителей были включены сиренно-речевые установки.