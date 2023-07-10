Станислав Ржицкий. Фото: соцсети.

Стали известны подробности убийства экс-капитана субмарины «Краснодар» и замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкого. Тело 42-летнего мужчины нашли рано утром на улице Береговой Краснодара. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, Ржицкий был расстрелян. Эксперт насчитал четыре пулевых отверстия. Киллер стрелял в спину и грудь бывшего моряка.

«Следственным отделом по Западному округу Краснодара возбуждено уголовное дело об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе городской администрации», - уточнили в ведомстве.

Расследованием убийства по поручению руководителя краевого следкома Андрея Маслова займется первый отдел по особо важным делам управления СКР по краю.

Биография Станислава Ржицкого, замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара

У Станислава Ржицкого яркая биография. В 2003 он закончил Санкт-Петербургский военно-морской институт. Командовал субмаринами «Алроса» и «Краснодар». После выхода на пенсию переехал из Севастополя на Кубань, где занялся административной деятельностью.

За верность России офицер был внесен в украинскую базу «Миротворец». На этом сайте публикуются личные данные тех, кого украинцы считают врагами народа.

«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию, как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины», - говорится на сайте.

По данным следствия, киллер мог несколько дней следить за будущей жертвой. Он изучил распорядок дня Ржицкого. Узнал, что тот любит по утрам совершать пробежки в городском парке им 30-летия Победы.

Утром 10 июля неизвестный подкараулил Станислава Ржицкого и выстрелил в него четыре раза. Замначальника городского отдела по мобилизационной работе скончался на месте.

«Знал его ещё в качестве командира подлодки «Краснодар». В мэрии мы поддерживали тесные отношения с ее командованием и экипажем, часто встречались. Соболезную семье и всем близким Стаса. Он был настоящим патриотом, хорошим человеком и любящим отцом», - выразил соболезнования бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, который сейчас находится в зоне СВО.

Убийство экс-капитана подлодки «Краснодар» произошло всего в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года. Подлодка установлена в краснодарском парке и считается местной достопримечательностью.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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