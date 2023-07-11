В пробке люди стоят по 40 минут

Пробка на Крымский мост не сокращается с начала июля. Однако в некоторые дни она становится больше, а на следующий уже почти и нет многокилометрового затора. Это связано с тем, что в определенные даты туристический поток намного возрастает. Например, Минтранс России готовится к наплыву отдыхающих 16 и 17 июля.

Вчера, 10 июля, пробка была длиной в 80 футбольных полей. Вереница растянулась на восемь километров. Люди даже предлагали друг другу еду. Некоторые писали в соцсетях, чтобы подходили на бесплатную кукурузу, мол, всех угощаю. Спасатели продолжали работать, также ездила и скорая помощь. Волонтеры постоянно раздавали питьевую воду.

Пробка на Крымском мосту на 11 июля 2023

Всего лишь за сутки вереница почти полностью рассосалась. На утро 11 июля пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края составляет два километра. Затор начинает со 140-го километра и продолжается до 142-го. В очереди со стороны Тамани находится 127 транспортных средств.

Тем, кто подъехал к мосту пораньше, повезло больше. Тогда время всей пробки и досмотра занимало буквально 30 минут. Это не сравнится с вчерашними пятью часами ожидания досмотра, который проходит в среднем за пять минут.

«Мы подъехали к мосту со стороны Краснодарского края в 5:10. Буквально полчаса на все. В 05:41 мы уже полетели дальше. Ребята - молодцы! Все организованно! Досмотр проходит очень быстро», - делится своим опытом прохождения Крымского моста Дмитрий из Московской области.

Однако ближе к 8 часам утра 11 июля ситуация поменялась не особо кардинально. По словам очевидцев, два километра придется постоять минут 40-45, не больше.

«А мы встали в пробку в 06:58. Не заметили, как пролетело время, и уже в 07:40 были на досмотре. Может, повезло. Проскочили», - рассказывает в соцсетях туристка из Белгорода Юлия.

А вот тем, кто едет, наоборот, из Крыма в сторону Краснодарского края, повезло больше. Здесь пробок нет от слова вообще.

«Выехали из Крыма. Подъехали, сразу на досмотр. Пять минут не прошло даже», - дразнит девушка по имени Лилия туристов, которые застряли со стороны Тамани.

Как домчать без пробок

Туристы заметили некую закономерность. Если заезжать на мост в ночь или рано утром, то пробку, действительно, можно и не застать.

«Ночью пробки нет на мосту с обеих сторон - это для тех, кто планирует поездку. Кто любит ночные поездки, не занимайте места в дневной пробке», - дает советы в соцсетях бывалый водитель Леха.

Надеемся, что теперь не возникнет пробок по вечерам - после таких лайфхаков.